Звезды Голливуда, между которых актрисы театра и кино, писатели, агенты, режиссеры, работники киноиндустрии и телевидения, создали движение, целью которого является борьба с сексуальным насилием. Соответствующее открытое письмо с планом действий 300 звезд Голливуда обнародовали в The New York Times . Инициативу под названием Time's Up поддержали Мэрил Стрип, Натали Портман, Риз Уизерспун, Эмма Стоун, Эшли Джадд, Ева Лонгория, Керри Вашингтон, Алисса Милано, Мэгги Джилленхол и другие. "Борьба за то, чтобы женщины вступали в ряды и просто были услышанными и признанными на рабочих местах, где доминируют мужчины, должна закончиться; время этой непробиваемой монополии вышло", - говорится в письме. Отмечается, что Time's Up будет бороться с тем, что в центре кампании #MeToo доминируют обвинители громких мужчин, а истории женщин рабочего класса упускают из виду. "Очень тяжело говорить о чем-либо, если мы не убрали в своем собственном доме. Если эта группа женщин не сможет бороться за модель для других женщин, у которых не так много власти и привилегий, то кто сможет?", - сказала исполнительный продюсер телесериала Анатомия Грей Шонда Раймс. У движения, состоящего из рабочих групп, не будет лидера, а управлять им будут добровольцы. Например, одна из групп создала комиссию, которая обязана разработать план прекращения сексуальных домогательств в шоу-бизнесе. Вторая группа подталкивает организации и компании к достижению гендерного паритета в руководстве в течение двух лет. Кроме того, Time's Up также призвала женщин надеть наряды черного цвета на церемонию вручения премии Золотой глобус, чтобы выступить против гендерного и расового неравенства и повысить осведомленность об их инициативе и фонде. "Это момент солидарности, а не момент моды", - сказала Лонгория, добавив, что большинство женщин, которые посетят церемонию, обязались присоединиться к протесту. Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, гости популярной кинопремии "Золотой глобус" наденут черные наряды в знак протеста против харассмента в Голливуде . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



