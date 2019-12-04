Об этом заявил в речи на слушаниях в Комитете по международным отношениям Сената США во вторник помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Среда безопасности на сегодняшний день действительно сложная - в основном из-за дестабилизирующих действий России. Даже если отбросить масштабную агрессию и ревизионизм в поведении режима Путина в России, диверсификация и расширение российского ядерного арсенала и растущее присутствие этого оружия в стратегиях и доктрине РФ беспокоит и дестабилизирует", - отметил американский чиновник.

Он напомнил, что сейчас Москва заявляет о разработке новейших систем доставки ядерного оружия.

"К ним относятся не только новая межконтинентальная баллистическая ракета Сармат (МБР), но и гиперзвуковые аппараты доставки, подводный беспилотник с ядерным реактором, а также безумный и неосторожный "летающий Чернобыль"- крылатая ракета "Буревестник" - летающий ядерный реактор, который недавно взорвался", - отметил Форд.

Он напомнил, что от взрыва ракеты погибло несколько российских специалистов. Кроме того, катастрофа вызвала радиоактивное загрязнение, которое россияне пытались скрыть.

Советник госсекретаря США также обратил внимание на масштабный запас нестратегической ядерного оружия, который хранит Россия, и который превышает примерно на 2 тыс. единиц запас США.

"По прогнозам, Россия значительно расширит количество нестратегической оружия в течение следующего десятилетия", - отметил представитель Госдепартамента США.

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