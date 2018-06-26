|Шоптенко показала фигуру после родов
|26.06.2018 09:01
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Идеальный выходной - это когда @kzmr_mlvch с АА отпустили маму немножко погулять. * я скучала!Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 24 Июн 2018 в 5:58 PDT
Алена Шоптенко родила сына Алексея 9 июня 2018 года.Она замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября 2016 года. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.С 2013-го по 2016 год Шоптенко была замужем за хореографом Дмитрием Дикусаром.
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