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The Guardian опубликовала список мигрантов, погибших по пути в Европу за последние 25 лет
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21.06.2018 11:01
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Опубликованный британской газетой The Guardian список насчитывает
34 361 человека. Первым указан 24-летний Кимпуа Нсимба из Конго,
который в 1993 году повесился в центре для приема беженцев в
Британии спустя пять дней после прибытия в страну. С начала 2018
года погибли или пропали без вести 857 беженцев, которые пытались
попасть в Европу Фото: ЕРА Список насчитывает 34 361 человека. При
этом если в 1993 году погиб 61 мигрант, то в 2017-м эта цифра
достигла 3915.Первым в списке указан 24-летний Кимпуа Нсимба
из Конго, который в 1993 году повесился в центре для приема
беженцев в Британии спустя пять дней после прибытия в
страну.Издание отмечает, что больше только мигрантов гибнут в
море. Как пишет The Guardian, газета опубликовала информацию
только об известных случаях, на самом деле жертв гораздо
больше.Список в течение 15 лет составляла художница из Турции
Бану Кеннетоглу. Информацию предоставило объединение UNITED
for Intercultural Action – в него входят сотни европейских
организаций, которые борются с расизмом.Острый миграционный кризис
в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в
Африке. По информации президента Европейского совета Дональда
Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн
мигрантов.По данным Международной организации по
миграции, в 2016 году на континент перебрались 390,4 тыс.
мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в
2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло
51 150 мигрантов, погибли или пропали без вести – 857.
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