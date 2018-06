Опубликованный британской газетой The Guardian список насчитывает 34 361 человека. Первым указан 24-летний Кимпуа Нсимба из Конго, который в 1993 году повесился в центре для приема беженцев в Британии спустя пять дней после прибытия в страну. С начала 2018 года погибли или пропали без вести 857 беженцев, которые пытались попасть в Европу Фото: ЕРА Список насчитывает 34 361 человека. При этом если в 1993 году погиб 61 мигрант, то в 2017-м эта цифра достигла 3915.Первым в списке указан 24-летний Кимпуа Нсимба из Конго, который в 1993 году повесился в центре для приема беженцев в Британии спустя пять дней после прибытия в страну.Издание отмечает, что больше только мигрантов гибнут в море. Как пишет The Guardian, газета опубликовала информацию только об известных случаях, на самом деле жертв гораздо больше.Список в течение 15 лет составляла художница из Турции Бану Кеннетоглу. Информацию предоставило объединение UNITED for Intercultural Action – в него входят сотни европейских организаций, которые борются с расизмом.Острый миграционный кризис в Европе возник в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке и в Африке. По информации президента Европейского совета Дональда Туска, в течение 2015 года в Европу прибыло около 1,5 млн мигрантов.По данным Международной организации по миграции, в 2016 году на континент перебрались 390,4 тыс. мигрантов (погибли или пропали без вести – 5143), в 2017-м – 186,8 тыс. (3116).С начала 2018 года в Европу прибыло 51 150 мигрантов, погибли или пропали без вести – 857. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки погибли году европу беженцев мигрантов Теги: мир