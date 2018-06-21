|В Кропивницком пьяный пассажир автобуса угрожал кондуктору ножом
|21.06.2018 11:05
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Вчера на остановке по ул. Полтавской в Кропивницком в городской автобус зашел пассажир, который отказался платить за проезд и начал угрожать кондуктору ножом. Об этом сообщили на странице городского совета Кропивницкого в Facebook, передает.
Согласно информации, мужчина был нетрезв. Он отказался платить за проезд, вытащил нож и стал угрожать им кондуктору. Женщина обратилась к водителю, он сразу вызвал полицию.
Через несколько минут подъехали три наряда полиции, гражданина задержали. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, в Киевской области трое рецидивистов ограбили таксиста, который их подвозил.
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