Забыл вынуть «пистолет»: под столицей взорвалась АЗС (видео)



На трассе Киев ― Чоп в ночь на 21 июня взорвалась заправка БРСМ. Как сообщили на странице Facebook Национальной полиции Киевской области, ЧП произошло на 29 километре трассы. В результате взрыва никто не пострадал. Причиной инцидента стало то, что клиент заправки начал ехать, забыв выдернуть «пистолет» из топливного бака. Соответствующее видео опубликовали на канале dtp.kiev.ua в YouTube «В результате этого была сорвана топливораздаточная колонка. Она упала и началась утечка газа, потом загорелось оборудование», ― сообщили очевидцы. Пожар удалось потушить за 11 минут. Сообщается также, что виновник скрылся с места преступления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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