|Забыл вынуть «пистолет»: под столицей взорвалась АЗС (видео)
|21.06.2018 11:05
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На трассе Киев ― Чоп в ночь на 21 июня взорвалась заправка БРСМ.
Как сообщили на странице Facebook Национальной полиции Киевской области, ЧП произошло на 29 километре трассы. В результате взрыва никто не пострадал.
Причиной инцидента стало то, что клиент заправки начал ехать, забыв выдернуть «пистолет» из топливного бака. Соответствующее видео опубликовали на канале dtp.kiev.ua в YouTube
«В результате этого была сорвана топливораздаточная колонка. Она упала и началась утечка газа, потом загорелось оборудование», ― сообщили очевидцы.
Пожар удалось потушить за 11 минут. Сообщается также, что виновник скрылся с места преступления.
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