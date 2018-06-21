В 2016 году в госбюджет Украины вернули почти 15 млрд грн лишней начисленной субсидии, отметил министр социальной политики Украины Андрей Рева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рева: До 2014 года у нас была норма потребления 11 м³ газа на 1 м². Это при том, что по исследованиям, проведенным тогда, потребление было около 6 м³ Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com Министр отметил, что это связанно с нормой потребления газа."До 2014 года у нас была норма потребления 11 м³ газа на 1 м². Это при том, что по исследованиям, проведенным тогда, потребление было около 6 м³. То есть норма была вдвое больше. Поскольку не было счетчиков, газ списывали по норме. Физически газ не был потреблен, а деньги из бюджета выделялись. Если газ оставался в физическом виде, его продавали во второй раз", – заявил Рева.Он напомнил, что норматив снизили до 4,5 м³ на 1 м². "Если мы в 2016 году списали в бюджет назад почти 15 млрд грн лишней начисленной субсидии, то в 2017 году такое списание было почти 8 млрд грн. Сегодня по итогам сезона списали почти 5 млрд грн, вернули в бюджет", – сказал министр.Рева отметил, что при этом гражданам будут выплачивать деньги за сэкономленный газ.С 1 мая 2017 года социальная норма потребления газа для отопления составляла 5 м³ на 1 м² отапливаемой площади в месяц, а электричества – 51 кВт/ч на 1 м², а с 1 мая 2018 года этот показатель снижен до 4,5 м³ газа на 1 м² площади и 30 кВт/ч электроэнергии на 1 м². Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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