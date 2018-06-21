|
Рева заявил, что в госбюджет по итогам отопительного сезона вернули 5 млрд грн лишней начисленной субсидии
|
21.06.2018 11:09
|
В 2016 году в госбюджет Украины вернули почти 15 млрд грн лишней
начисленной субсидии, отметил министр социальной политики Украины
Андрей Рева. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рева: До 2014 года у нас была норма потребления 11 м³ газа на
1 м². Это при том, что по исследованиям, проведенным тогда,
потребление было около 6 м³ Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com
Министр отметил, что это связанно с нормой потребления газа."До
2014 года у нас была норма потребления 11 м³ газа на 1 м². Это при
том, что по исследованиям, проведенным тогда, потребление было
около 6 м³. То есть норма была вдвое больше. Поскольку не было
счетчиков, газ списывали по норме. Физически газ не был потреблен,
а деньги из бюджета выделялись. Если газ оставался в физическом
виде, его продавали во второй раз", – заявил Рева.Он напомнил,
что норматив снизили до 4,5 м³ на 1 м². "Если мы в 2016 году
списали в бюджет назад почти 15 млрд грн лишней начисленной
субсидии, то в 2017 году такое списание было почти 8 млрд грн.
Сегодня по итогам сезона списали почти 5 млрд грн, вернули в
бюджет", – сказал министр.Рева отметил, что при этом гражданам
будут выплачивать деньги за сэкономленный газ.С 1 мая 2017
года социальная норма потребления газа для отопления
составляла 5 м³ на 1 м² отапливаемой площади в месяц, а
электричества – 51 кВт/ч на 1 м², а с 1 мая 2018 года
этот показатель снижен до 4,5 м³ газа на
1 м² площади и 30 кВт/ч электроэнергии на 1 м².
Сводка.нет - Новости Украины и Мира