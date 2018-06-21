Из-за очень высокой цены на газ в Украине останавливаются крупнейшие заводы

Завод «ДнепрАзот» остановил работу на неопределенный срок из-за высокой цены на газ для промышленных потребителей.

«С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО «ДНЕПРАЗОТ» вынужденно входит в простой на неопределенный срок», — сообщил в Фейсбук председатель правления «ДнепрАзота» Сергей Сидоров, передает со ссылкой на .

Он отметил, что предприятие в данный момент полностью остановлено.

«Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено», — рассказал Сидоров.

По словам председателя правления, «ДнепрАзот» остановили «на самом скаку»: предприятие на 100% было готово к выпуску продукции, имелась масса планов и производственных задач. На заводе провели уникальный и дорогостоящий капитальный ремонт азотной группы цехов.

«У нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично — перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться», — подчеркнул Сергей Сидоров.

Председатель правления стратегического украинского завода утверждает, что химическая отрасль страны находится на грани уничтожения и экономические потери уже в этом году будут громадными.

«Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия на грани уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными», — говорит Сидоров.

По мнению главы правления «ДнепрАзот», правительству надо всячески поддерживать украинскую промышленность, так как от этого зависит будущее страны.

«Очень жаль, что страна, которая хочет стать цивилизованной, которая заявляет о приверженности европейским ценностям и стремится к достойным условиям жизни для населения, теряет свою промышленность, теряет лучшие кадры, создает предпосылки для социального напряжения в городах», — подытожил Сергей Сидоров.

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