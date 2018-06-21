"Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет"

"Он был задержан по запросу Киева по линии Интерпола" - сказал представитель прокуратуры Кошице Милан Филичко, сообщает ряд словацких СМИ, в том числе Aktuality.

Фото: noviny.sk

Имя задержанного журналисты не называют. Издание Noviny сообщает, что он жил в Кошице в течение двух лет и фигурирует в ориентировкам как "Владимир Г". Отмечается, что этот человек, гражданин Украины, получил также венгерский паспорт на подставное имя.

Речь идет об обвинении в терроризме, подчеркивают СМИ.

Задержанный подозревается в "совершении таких преступлений, как нанесение умышленного вреда здоровью, угрозы убийства, незаконное удержание заложников, бандитизм, терроризм, набег на должностных лиц и другие преступления". Кроме того, по данным словацкого телевидения, он занимался поставками оружия для террористических группировок.

В Окружной суд Кошице теперь есть 48 часов на решение о выдаче подозреваемого Украины.

"Сейчас мужчина находится под стражей в полиции, и если он окажется виновным в преступлениях, которые ему инкриминируют, то ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет" , - сказал представитель словацкой полиции Мартин Вальдл.