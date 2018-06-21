Президент Украины Петр Порошенко пришел во Владимирский собор на прощание с великим украинским поэтом Иваном Драчом. Об этом сообщает "Он оставил творчество для того, чтобы создать крупнейшее свое произведение и самое ценное. И этото произведение называется "Независимость Украины". Первый председатель Народного движения, политической силы, которая создавала независимость. Большой мой друг и сегодня вся Украина скорбит по своему великому сыну. Пусть Господь пошлет ему Царство небесное", - заявил Порошенко.



Напомним, 19 июня в больнице "Феофания" в Киеве после тяжелой болезни на 81-м году жизни умер известный украинский писатель Иван Драч. Он завещал похоронить его в родном селе Телиженцях Киевской области, рядом с могилой сына Максима. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки украины независимость произведение порошенко июня Теги: общество