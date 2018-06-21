|Порошенко пришел на прощание с Иваном Драчом
|21.06.2018 11:13
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Президент Украины Петр Порошенко пришел во Владимирский собор на прощание с великим украинским поэтом Иваном Драчом. Об этом сообщает
"Он оставил творчество для того, чтобы создать крупнейшее свое
произведение и самое ценное. И этото произведение называется
"Независимость Украины". Первый председатель Народного движения,
политической силы, которая создавала независимость. Большой мой
друг и сегодня вся Украина скорбит по своему великому сыну. Пусть
Господь пошлет ему Царство небесное", - заявил Порошенко.
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