В посольстве США в Украине заявили, что освобождение украинских политзаключенных в рамках двухстороннего обмена задержанными между Россией и Украиной "будет важным гуманитарным шагом вперед". 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку Фото: detector.media "Поскольку весь мир наблюдает за чемпионатом мира, Россия должна предоставить доступ ко всем украинским заключенным, включая режиссера Олега Сенцова, который уже второй месяц голодает в российской тюрьме в знак протеста", -- говорится в заявлении американского ведомства. З тим як увесь світ спостерігає за Чемпіонатом Світу, Росія повинна надати доступ до всіх українських ув'язнених, включаючи режисера Олега Сенцова, котрий вже другий місяць голодує в російській в’язниці на знак протесту. #FreeSentsov — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 июня 2018 г. Также в посольстве отметили, что освобождение украинских политзаключенных в рамках двухстороннего обмена задержанными между Россией и Украиной "будет важным гуманитарным шагом вперед". Посли країн «Великої сімки» #G7 глибоко занепокоєні ситуацією з Олегом Сенцовим та іншими українськими в’язнями та затриманими в Росії. #FreeSentsov pic.twitter.com/4MKiRk05sJ — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 21 июня 2018 г. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – на встречу к арестованному в Украине журналисту, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось. Сестра Сенцова Наталья Каплан в комментарии "ГОРДОН" 19 июня сказала, что достоверной информации о состоянии здоровья режиссера нет. "Пока у нас только информация российского омбудсмена, доверия к которой нет", – уточнила Каплан. По словам Москальковой, Сенцов получает поддерживающую терапию и действительно находится на лечебном голодании.20 июня адвокат Наталья Добрева, представляющая Сенцова в ЕСПЧ, сообщила, чтоЕвропейский суд запросил у российских властей информацию о состоянии здоровья режиссера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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