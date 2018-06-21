"Мне не нравилось, что семьи разделены"

Трамп отметил, что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы преследуют за незаконное пересечение границы, сообщает BBC.

"Речь идет о сохранении целостности семей" , - сказал Трамп на церемонии подписания указа.

Однако, по его словам, власть будет продолжать политику "нулевой терпимости". Согласно нормам политики "нулевой толерантности" Администрации Трампа с 5 мая по 9 июня этого года была разделена ряд семей мигрантов, находящихся нелегально в США.

В частности, от 346 родителей были отделены 2342 ребенка.

Напомним, Германия и Италия обсудили вопросы беженцев .