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Трамп подписал указ, отменяющий разделение семей мигрантов
21.06.2018 11:20
Трамп подписал приказ, отменяющий разделение семей мигрантов
"Мне не нравилось, что семьи разделены"
Президент Дональд Трамп подписал приказ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов в США.
Трамп подписал указ, отменяющий разделение семей мигрантов Фото: AFP

Трамп отметил, что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы преследуют за незаконное пересечение границы, сообщает BBC.

"Речь идет о сохранении целостности семей" , - сказал Трамп на церемонии подписания указа.

Однако, по его словам, власть будет продолжать политику "нулевой терпимости". Согласно нормам политики "нулевой толерантности" Администрации Трампа с 5 мая по 9 июня этого года была разделена ряд семей мигрантов, находящихся нелегально в США.

В частности, от 346 родителей были отделены 2342 ребенка.

Напомним, Германия и Италия обсудили вопросы беженцев .

Также, Бундестаг в пятницу, 15 июня, поддержал предложение федерального правительства Германии по  новым правилам воссоединения семей беженцев  с ограниченным (субсидиарным) степенью защиты, не означает предоставление убежища или бессрочного пребывания.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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