|Трамп подписал указ, отменяющий разделение семей мигрантов
|21.06.2018 11:20
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"Мне не нравилось, что семьи разделены"Президент Дональд Трамп подписал приказ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов в США.
Фото: AFP
Трамп отметил, что его растрогали фото детей, которых отобрали у родителей, которых сажают в тюрьмы преследуют за незаконное пересечение границы, сообщает BBC.
"Речь идет о сохранении целостности семей" , - сказал Трамп на церемонии подписания указа.
Однако, по его словам, власть будет продолжать политику "нулевой терпимости". Согласно нормам политики "нулевой толерантности" Администрации Трампа с 5 мая по 9 июня этого года была разделена ряд семей мигрантов, находящихся нелегально в США.
В частности, от 346 родителей были отделены 2342 ребенка.
Напомним, Германия и Италия обсудили вопросы беженцев .
Также, Бундестаг в пятницу, 15 июня, поддержал предложение федерального правительства Германии по новым правилам воссоединения семей беженцев с ограниченным (субсидиарным) степенью защиты, не означает предоставление убежища или бессрочного пребывания.