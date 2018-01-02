Иранское государственное телевидение сообщило, что только ночью 2
января девять человек погибли в результате стычек иранских
правоохранителей с протестующими. 28 декабря в Иране
начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции
протеста Фото: ЕРА Как отмечает агентство, по данным иранского
государственного телевидения, девять человек погибли ночью 2 января
в результате столкновений протестующих с правоохранительными
органами.Шесть протестующих были убиты во время нападения на отдел
полиции в Кахдариджане. По информации иранского ТВ, они пытались
украсть оружие у полицейских. В Хомейнишехре были убиты 11-летний
мальчик и 20-летний мужчина, а в Наджафабаде погиб служащий
иранского Корпуса стражей революции. Все трое были убиты из
охотничьих ружей.28 декабря в Иране начались крупнейшие за
восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны
требуют побороть бедность, освободить политзаключенных,
положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах
в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали
десятки активистов.30 декабря протесты распространились на
столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать
государственные здания.В связи с антиправительственными
митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.
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