Иранское государственное телевидение сообщило, что только ночью 2 января девять человек погибли в результате стычек иранских правоохранителей с протестующими. 28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста Фото: ЕРА Как отмечает агентство, по данным иранского государственного телевидения, девять человек погибли ночью 2 января в результате столкновений протестующих с правоохранительными органами.Шесть протестующих были убиты во время нападения на отдел полиции в Кахдариджане. По информации иранского ТВ, они пытались украсть оружие у полицейских. В Хомейнишехре были убиты 11-летний мальчик и 20-летний мужчина, а в Наджафабаде погиб служащий иранского Корпуса стражей революции. Все трое были убиты из охотничьих ружей.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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