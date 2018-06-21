|Потасовки в Харьковском горсовете: В мэрии сообщили о госпитализации еще двух сотрудниц с проблемами дыхательных путей
|21.06.2018 11:24
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Утром 20 июня в Харьковском горсовете человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ в сторону активистов, в помещении подожгли дымовые шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания. Также активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента были госпитализированы две сотрудницы Харьковского городского совета.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
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