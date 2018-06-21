У заместителя мэра Харькова Андрея Руденко после потасовок в мэрии 20 июня сломан палец, сообщил пресс-секретарь горсовета Юрий Сидоренко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Потасовки в Харьковском горсовете произошли 20 июня Фото: Юрій Сидоренко / Facebook "По поводу вчерашнего погрома в мэрии. Сегодня госпитализированы еще две сотрудницы городского совета. У обеих женщин проблемы с дыхательными путями после визита господ с газовыми баллончиками и дымовыми шашками. Еще несколько сотрудников отпросились на сегодня в связи с плохим самочувствием... Девять портретов градоначальников прошлых лет уничтожены полностью", – написал Сидоренко.Пресс-секретарь также рассказал, что у заместителя мэра Андрея Руденко сломан палец, ему на руку наложили гипс.Он добавил, что представители фракции "Відродження" и сотрудники мэрии написали заявления в полицию. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1766758446735834&id=100002050869907 Утром 20 июня в Харьковском горсовете человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ в сторону активистов, в помещении подожгли дымовые шашки. Сотрудники Госслужбы по ЧС эвакуировали людей из здания. Также активисты бросили в мусорный бак заместителя мэра города Геннадия Кернеса Андрея Руденко. После инцидента были госпитализированы две сотрудницы Харьковского городского совета.Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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