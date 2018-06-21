20 июня стало известно, что новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации станет генерал Службы безопасности Украины Александр Куць.

Как сообщил экс-глава Донетчины Павел Жебривский, его кандидатура уже согласована с Кабинетом министров.

«Это уже не секрет. Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации — Ред.)», — заявил Жебривский в эфире «5 канала».

Первое, что бросается в глаза в биографии Александра Куця — место его рождения. Сменщик Жебривского появился на свет в Ростове-на-Дону в 1976 году и жил в России до середины 90-х годов. В дальнейшем в его биографии существует большой пробел. Когда приехал в Украину? Как попал в силовые структуры и какие должности он занимал? Все это пока неизвестно.

Информация появлется с 2009 года, когда Куць стал заместителем начальника Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ГВ «К») Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Потом он значился заместителем начальника Главного управления Службы безопасности Украины. С марта 2015 года Куць занимал должность главы СБУ Донецкой области, а летом 2017 года президент Петр Порошенко «отдал» ему еще и Луганскую. Теперь пришло время для следующего карьерного шага. Любопытно, что в ноябре 2016 года атаман «ДНР» Александр Захарченко называл фамилию Куця в числе офицеров, которые причастны к ликвидации одиозного террориста Арсения Павлова («Моторолы»). «По нашим данным, непосредственное участие в подготовке и совершению этого преступления принимали: Виталий Маликов, курирует диверсионно-террористическую деятельность на Донбассе, начальник управления СБУ Донецкой области А. Куць и еще ряд ответственных сотрудников, представителей руководства объединенного штаба СБУ, — заявил тогда Захарченко. Впрочем, в спецслужбе тогда назвали подобные заявления глупостью и отказались комментировать. «Не считаем нужным комментировать эту глупую информацию«, – сказали в СБУ, посоветовав боевикам «перед распространением фейков уточнять фамилии».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира