Исследователи объяснили, что бывает две причины возникновения прыщей на спине: внутренняя и внешняя. Но и тут могут быть свои нюансы в такой реакции кожи на различные раздражители, пишет со ссылкой на .

Внешние причины – это воспалительная реакция кожи на неблагоприятное окружение. Чаще только высыпания на коже появляются из-за недостаточной гигиены. В зоне лопаток на коже много сальных желез, которые при недостаточном мытье становятся прекрасной средой для разных бактерий.

Синтетическая одежда также может служить одной из причин высыпаний. Синтетика во время жары играет роль своеобразного термоса. Плохая вентиляция приводит к излишнему потоотделению, которое остается на коже и становится прекрасной средой для микробов.

Использование слишком жирного солнцезащитного крема или лосьона, который защищает кожу от излишних лучей, но при этом забивает поры и увеличивает риск воспалений на ней.

Однако не только различные внешние факторы могут быть причиной нездоровой прыщавой спины. Медики отмечают, что причина может крыться в генетике. Так, предрасположенность к акне очень часто достается от родителей.

Другой внутренней причиной может быть стресс. Не секрет, что эмоциональные нагрузки могут прямо отображаться на нашем внешнем облике. Переживания могут влиять на гормональный фон или иммунную систему, что может спровоцировать высыпания.

Особенности питания также могут послужить причиной высыпания на спине. Американские ученые уверены, что диета помогает избавиться от акне. Самыми вредными для кожи считаются продукты с высоким гликемическим индексом.

Высыпания, кроме названного, могут проявляться как побочный эффект некоторых лекарств, а также свидетельствовать о скрытых заболеваниях.

Избавиться от прыщей на спине можно простыми способами. Для этого стоит пересмотреть причины выше и скорректировать свой образ жизни. Это касается личной гигиены, свободной одежды из натуральных тканей, замена одежды после того, как вспотели и пересмотра рациона.

Однако если простые способы не дали нужного результата, то есть смысл обратиться к дерматологу, который сможет назначить лечебные кремы, мази, а также таблетки.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира