В Киеве разоблачена группа компаний, которая незаконно предоставляла страховые услуги клиентам из Российской Федерации. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает

“В Киеве сотрудники СБУ вместе с прокуратурой при реализации комплекса мер, направленных на защиту объектов критической инфраструктуры в финансовой сфере, остановили противоправную деятельность группы компаний, которые предоставляли страховые услуги гражданам Российской Федерации и жителям временно аннексированного Крыма”, — говорится в сообщении.

В арендованном помещении в центре Киева организаторы обустроили колл-центр, который, в частности, обслуживал клиентов страховщиков страны-агрессора. Правоохранители также обнаружили оборудование для функционирования колл-центра, через который осуществлялось дистанционное обслуживание граждан Российской Федерации и жителей временно аннексированного Крыма.

Операторами разоблаченного колл-центра дельцы трудоустраивали студентов столичных вузов, которые работали за символическую оплату без соблюдения требований действующего трудового законодательства.

Следователи СБУ установили, что для получения лицензии дельцы сформировали фиктивную балансовую стоимость денежных активов за счет так называемых “мусорных” ценных бумаг на сумму более трехсот миллионов гривен. Злоумышленники также добавили к своим активам земельные участки на территории одной из областей Украины, завысив их цену на две тысячи процентов.

Как отмечается, во время санкционированных следственных действий в офисе “страховщиков” сотрудники СБ Украины изъяли финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, документы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов дела.

Сейчас, по результатам инициированных СБУ проверок, Нацкомфинуслуг Украины аннулировала тридцать две лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг, в частности обязательных и добровольных видов страхования.

В рамках открытого прокуратурой. Уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Напомним, при вмешательстве СБУ в Украине запретили международную платежную систему TYME за нарушение режима санкций против РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира