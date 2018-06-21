Послы стран G7 выразили глубокую обеспокоенность сложившейся с Олегом Сенцовым и другими украинцами, которых незаконно удерживают в Российской Федерации, ситуацией. Об этом сообщается на странице канадского главы группы поддержки послов стран Большой семерки в социальной сети Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией с Олегом Сенцовим и другими украинскими заключенными и задержанными в России. Их освобождение, как часть более широкого обмена задержанными, будет важным гуманитарным шагом вперед", - говорится в заявлении.

Как сообщал svodka.net ранее, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о готовности подать прошение о помиловании украинского политзаключенного Олега Сенцова, который незаконно удерживается в России. По словам Ягланда, Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным причинам.

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