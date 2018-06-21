Для внедрения всех желаемых изменений хватило времени

Юристы президента пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции Украинский фонд. Однако внедрить все желаемые изменения не удалось, и Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов (БВО) возбудило против компании дело, подозревая ее в отмывании денег.

"В конце марта 2016 кипрские юристы компании Порошенко Prime Asset Partners отправили несколько писем своим коллегам из БВО с просьбой внести изменения в документы компании", - говорится в расследовании Анны Бабинец для "Слидства.Инфо ". После публикации архива Mossack Fonseca оказалась в центре оффшорного скандала и впоследствии сообщила о закрытии.

Фото: slidstvo.info

Оффшорную компанию Prime Asset Partners Ltd. Петр Порошенко зарегистрировал, только занял президентский пост, отмечают журналисты, ссылаясь на новую порцию Panama Papers, которые охватывают период с 2015 по 2017 год. С февраля 2016 ее возглавляет старый друг президента Украины, заместитель директора корпорации Roshen Сергей Зайцев.

"Кипрские юристы решили увеличить общее количество акций в Prime Asset Partners с 1000 до 50 000. До этого компания имела только 1000 акций и одного акционера - Петра Порошенко. Документами от 25 марта 2016 юристы увеличили количество акций и передали все акции Порошенко в украинский фонд "Прайм ессетс кэпитал", напрямую связан с Петром Порошенко ", - отмечают журналисты-расследователи.

Фото: slidstvo.info