|Юристы Порошенко пытались вывести его из владельцев оффшора перед публикацией Panama Papers, - СМИ
|21.06.2018 11:31
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Для внедрения всех желаемых изменений хватило времениЗа несколько дней до публикации архива Panama Papers ( "Панамских документов") кипрские юристы президента Украины Петра Порошенко просили администраторов юридической фирмы Mossack Fonseca внести срочные изменения в документы оффшорной компании Порошенко.
Фото: dpa.com
Юристы президента пытались вывести Петра Порошенко из владельцев компании, передав его акции Украинский фонд. Однако внедрить все желаемые изменения не удалось, и Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов (БВО) возбудило против компании дело, подозревая ее в отмывании денег.
"В конце марта 2016 кипрские юристы компании Порошенко Prime Asset Partners отправили несколько писем своим коллегам из БВО с просьбой внести изменения в документы компании", - говорится в расследованииАнны Бабинец для "Слидства.Инфо ". После публикации архива Mossack Fonseca оказалась в центре оффшорного скандала и впоследствии сообщила о закрытии.
Фото: slidstvo.info
Оффшорную компанию Prime Asset Partners Ltd. Петр Порошенко зарегистрировал, только занял президентский пост, отмечают журналисты, ссылаясь на новую порцию Panama Papers, которые охватывают период с 2015 по 2017 год. С февраля 2016 ее возглавляет старый друг президента Украины, заместитель директора корпорации Roshen Сергей Зайцев.
"Кипрские юристы решили увеличить общее количество акций в Prime Asset Partners с 1000 до 50 000. До этого компания имела только 1000 акций и одного акционера - Петра Порошенко. Документами от 25 марта 2016 юристы увеличили количество акций и передали все акции Порошенко в украинский фонд "Прайм ессетс кэпитал", напрямую связан с Петром Порошенко ", - отмечают журналисты-расследователи.
Фото: slidstvo.info
Однако такие действия юристов Порошенко "фактически освободили бы президента от ответственности за оффшорную компанию", добавляют они.
Отмечается, что сотрудники Mossack Fonseca часто обращались к ним с запросом о подробную информацию по этому украинского фонда и просили паспортные данные его директора, которым является отец президента Алексей Порошенко.
"Полученные файлы не содержат никаких доказательств того, что адвокаты Порошенко предоставили востребованы документы. Напротив, данные показывают, что Порошенко, как и раньше, зарегистрирован единственным акционером в документах Mossack Fonseca - именно такие данные были предоставлены следственным органам БВО на их запросы. Похоже, что изменения, так быстро пытались провести кипрские юристы Порошенко, так и не были внедрены ", - отмечается в расследовании.
Кроме того, согласно документам панамского архива, в феврале 2016 года, за три месяца до обнародования данных, юристы президента Порошенко просили Mossack Fonseca изменить данные по стоимости акций компании.
Согласно оригинальному сертификатом с августа 2014 года, компания имела 1000 акций, стоимостью один доллар США каждая. Всеми акциями владел Петр Порошенко. И это создавало определенные проблемы, поскольку если акции имели ценность, то должны попасть в ежегодной декларации гаранта в раздел о доходах и активы.
"Как видно из новой утечки данных, в феврале 2016 юристы направили новый сертификат, в котором указывалось, что акции Порошенко не содержат никакой номинальной стоимости. Оригинальный сертификат отменили. То есть, поскольку такие изменения были проведены только в 2016 году, президент должен указывать в своих ежегодных декларациях за 2014 и 2015 годы владения тысячей акции виргинской компании. А он этого не делал ", - добавляют журналисты.
В Агентства финансовых расследований БВО расследователям не ответили на требование о том, на каком этапе находится дело об отмывании денег компанией Порошенко. Юристы компании «Авеллум", которая ведет дела президента, также проигнорировать вопрос журналистов о новых находок.
Напомним, что журналисты проанализировали данные о владельцах оффшорных компаний из двух десятков юрисдикций, которые расположены преимущественно на небольших экзотических островах.
В этих документах также фигурирует оффшор Президента Петра Порошенко.
На основе новых данных журналисты предполагают, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.