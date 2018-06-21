Послы стран "Большой семерки" считают, что освобождение с российской тюрьмы украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных было бы важным гуманитарным шагом вперед. 14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку Фото: ЕРА "Их освобождение, как часть более широкого двустороннего обмена задержанными, было бы важным гуманитарным шагом вперед", – говорится в заявлении. #G7 Ambassadors are deeply concerned about the situation of Oleg Sentsov and other Ukrainian prisoners and detainees in Russia. #FreeSentsov pic.twitter.com/kaE5NEb1mX — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) 21 июня 2018 г. Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня омбудсмен Украины Людмила Денисова отправилась в Россию. За прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня она пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с российским омбудмсеном Татьяной Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – на встречу к арестованному в Украине журналисту, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.Москалькова уверяет, что Сенцов получает поддерживающую терапию и действительно находится на лечебном голодании.Сестра Сенцова Наталья Каплан в комментарии "ГОРДОН" 19 июня сказала, что достоверной информации о состоянии здоровья режиссера нет. "Пока у нас только информация российского омбудсмена, доверия к которой нет", – уточнила Каплан. 21 июня Денисова сообщила, что просила Минюст Украины обратиться в в Европейский суд по правам человека, потому что, по ее словам, есть основания полагать, что Сенцова принудительно кормят, а прием пищи против собственной воли запрещен международным законодательством.Сегодня с Сенцовым должен встретиться его адвокат Дмитрий Динзе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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