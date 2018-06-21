Утром около ста протестующих собрались под Киевсоветом

В зал пустили только журналистов. Общественных активистов не пускали, сообщает "Общественное".

Активисты выступают за создание Музея на Почтовой площади. 21 июня должно было состояться голосование по соответствующему проекту решения, но 19 июня стало известно, что зарегистрировали новый проект решения вопроса на Почтовой, но там не упоминается о прекращении инвестиционного договора и не идет о создании музея. Это возмутило активистов, полгода устраивали акции с требованием поддержать предыдущий проект, который предусматривает создание музея. Протестующие установили палатки возле Киевсовета и требуют вернуть договор.

Полиция продолжает охранять вход в сессионный зал. Председатель фракции "Свобода" в Киевсовете Юрий Сиротюк заявил, что Киевсовет не принимал решения об усиленной охране и не обращалась с таким предложением в полицию. Он считает присутствие правоохранителей в Киевсовете давлением на самоуправление.

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"Утром состоялась драка на входе. Это произошло потому, что у нас есть определенный порядок пропуска лиц в здание. А люди, которые пришли на заседание Киевсовета - журналисты, активисты, хотели зайти все вместе. Но охрана имеет всех испытывать по списку. Эти же люди, пришедшие не хотели ждать, пока их найдут в списке. Поэтому возник не драка, но потасовка ", - сказала пресс-секретарь Киевсовета Наталья Пругар.

В результате потасовки активисты даже сломали двери, добавила Пугар.

" Все зашли. Сегодня здесь беспрецедентное количество и журналистов, и граждан из-за вопроса Почтовой площади ", - заявила Пругар

Заседание началось с опозданием - о 11:42 - не через вопрос музея на Почтовой, а из-за похорон поэта и общественного деятеля Ивана Драча, на которые ушла часть депутатов, пояснила она.

"Некоторые депутаты поехали прощаться, из-за отсутствия кворума заседание задерживалось, но оно будет, вопрос Почтовой будет рассмотрен, и, думаю, решение будет исключительно положительное" , - сказала Пругар.

Все заседания горсовета "гласные, и нет проблемы, мы кого-то не пускаем", но вместе с тем призвала общество соблюдать внутреннего порядка городского совета и проходить в кулуары после проверки охраны, подчеркнула она.

"Это для безопасности самих людей, которые приходят", - подытожила Пругар.