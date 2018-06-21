|В Киеве электромобиль можно будет зарядить от фонарного столба
|21.06.2018 11:38
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В Киеве создали проект, который посвящен зарядным станциям для электромобилей в городе. Он был обнародован на сайте столичного госбюджета, сообщает Autogeek.
В соответствии с проектом, по Киеву должны установить зарядные станций внутри фонарных столбов.
Проект был разработан Денисом Моторным и он предусматривает оборудование фонарных столбов выходами для подзарядки электротранспорта, и возможности присоединения других потребителей в дневной период. Также предусмотрена разработка единого типа электрического разъема и портативного коннектера со встроенной биллинговой системой. При этом коннектер будет персональным и перевозиться в электромобиле. Благодаря этому хозяин транспортного средства сможет присоединиться к любому фонарному столбу, оплатить электроэнергию и парковку.
Стоит отметить, что проект рассчитан на сумму, в более чем 2 миллиона гривен:
В целом бюджет проекта, вместе с непредвиденными расходами (+20% от вышеописанной суммы), составляет два миллиона сорок тысяч гривен.
Как сообщал svodka.net.uа, компания Renault намерена инвестировать свыше 1 миллиарда евро для увеличения производства электромобилей во Франции.
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