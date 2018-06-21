В Киеве создали проект, который посвящен зарядным станциям для электромобилей в городе. Он был обнародован на сайте столичного госбюджета, сообщает Autogeek .

В соответствии с проектом, по Киеву должны установить зарядные станций внутри фонарных столбов.

Проект был разработан Денисом Моторным и он предусматривает оборудование фонарных столбов выходами для подзарядки электротранспорта, и возможности присоединения других потребителей в дневной период. Также предусмотрена разработка единого типа электрического разъема и портативного коннектера со встроенной биллинговой системой. При этом коннектер будет персональным и перевозиться в электромобиле. Благодаря этому хозяин транспортного средства сможет присоединиться к любому фонарному столбу, оплатить электроэнергию и парковку.

Стоит отметить, что проект рассчитан на сумму, в более чем 2 миллиона гривен:

разработка и согласование технического проекта модернизации уличного фонарного столба (планируется несколько вариантов решения) - 50 тысяч гривен;

разработка и изготовление специальных разъемов, подбор реле и переоборудование первых 10 уличных фонарных столбов (первая очередь проекта) - 100 тысяч гривен;

разработка портативного биллингового коннектера для Украины от немецкой компании - 930 тысяч гривен;

закупка первой партии портативых биллинговых коннектеров в объеме 10 шт - 465 тысяч гривен;

сертифицирование, лицензия, растаможка портативных биллинговых конектеров - 155 тысяч гривен.

В целом бюджет проекта, вместе с непредвиденными расходами (+20% от вышеописанной суммы), составляет два миллиона сорок тысяч гривен.

Как сообщал svodka.net.uа, компания Renault намерена инвестировать свыше 1 миллиарда евро для увеличения производства электромобилей во Франции .

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