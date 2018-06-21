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Американский астронавт назвал "тупой" идею Трампа создать космические войска
21.06.2018 11:41
Американский астронавт Марк Келли напомнил, что в ВВС США уже есть космическое командование, следовательно идея президента США Дональда Трампа не имеет смысла. Келли раскритиковал идею Трампа Фото: ЕРА "Тупая идея. Военно-воздушные силы уже и так это делают, это их работа. Что дальше? Перенесем подлодки в седьмой род войск и назовем это "подводными силами"?" – написал он в Twitter 18 июня.

This is a dumb idea. The Air Force does this already. That is their job. What’s next, we move submarines to the 7th branch and call it the “under-the-sea force?” https://t.co/S1urOuJBe6

— Mark Kelly (@ShuttleCDRKelly) 19 червня 2018 р.
Издание Business Insider отмечает, что Келли имеет в виду космическое командование ВВС США, которые ведают военными спутниками, кибербезопасностью и частично следят за запусками ракет.18 июня Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск. Американский президент заявил, что космические войска будут "отдельным, но равнозначным" видом войск в составе вооруженных сил.Марк Келли – бывший летчик ВМС США, ветеран боевых действий. Он четырежды летал в космос.

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