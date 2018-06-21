|Американский астронавт назвал "тупой" идею Трампа создать космические войска
|21.06.2018 11:41
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This is a dumb idea. The Air Force does this already. That is their job. What’s next, we move submarines to the 7th branch and call it the “under-the-sea force?” https://t.co/S1urOuJBe6— Mark Kelly (@ShuttleCDRKelly) 19 червня 2018 р.
Издание Business Insider отмечает, что Келли имеет в виду космическое командование ВВС США, которые ведают военными спутниками, кибербезопасностью и частично следят за запусками ракет.18 июня Трамп поручил Пентагону начать создание космических войск. Американский президент заявил, что космические войска будут "отдельным, но равнозначным" видом войск в составе вооруженных сил.Марк Келли – бывший летчик ВМС США, ветеран боевых действий. Он четырежды летал в космос.
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