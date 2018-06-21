|Правительство ликвидировало "черную сотню" на таможне
|21.06.2018 11:42
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Ее меняют на сотрудников полицииКабинет Министров Украины отменил свое постановление №371 от 8 июня 2016 о создании межведомственной группы по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне, так называемой "черной сотни".
Фото: vl.sfs.gov.ua
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 20 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".
Создание подразделения для контроля работы таможни Гройсман анонсировал в мае 2016 года. Этот орган премьер окрестил "черной сотней". Тогдашний председатель ДФС Роман Насиров уточнял, что речь идет о 20 мобильных групп из числа налоговиков, пограничников и полицейских, которые должны были работать прежде только на западной границе, а также в Черниговской и Житомирской областях.
Старт работе "черной сотни" было дано в начале июня 2016 года.
В июне 2018 Кабмин решил перезапустить борьбу с контрабандой на таможне.
20 июня правительство приняло постановление, согласно которому в рамках эксперимента расширяются полномочия полицейских по контролю над таможенниками.
"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", - говорится в документе.
Согласно ему, полицейские и должностные лица Министерства внутренних дел также получили право доступа к автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор-2006". В течение ближайшей недели ДФС должна определить порядок предоставления полицейским и должностным лицам МВД доступа к системе "Инспектор-2006".
Постановлением срок эксперимента установлено до конца текущего года.
Согласно документу, Кабмин также обязал МВД и ДФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил стратегию борьбы с контрабандой на заседании правительства в среду, 20 июня.
Кабинет министров Украины одобрил стратегию борьбы с контрабандой на заседании правительства в среду, 20 июня.
Правительство вместе с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, СБУ и Государственной фискальной службой разработало план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.
Добавим, что Верховная Рада приняла за основу проект Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины" относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации зди