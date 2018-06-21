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Правительство ликвидировало "черную сотню" на таможне
21.06.2018 11:42
Правительство ликвидировало "черную сотню" на таможне
Ее меняют на сотрудников полиции
Кабинет Министров Украины отменил свое постановление №371 от 8 июня 2016 о создании межведомственной группы по борьбе с контрабандой и коррупцией на таможне, так называемой "черной сотни".
Правительство ликвидировало "черную сотню" на таможне Фото: vl.sfs.gov.ua

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 20 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

Создание подразделения для контроля работы таможни Гройсман анонсировал в мае 2016 года. Этот орган премьер окрестил "черной сотней". Тогдашний председатель ДФС Роман Насиров уточнял, что речь идет о 20 мобильных групп из числа налоговиков, пограничников и полицейских, которые должны были работать прежде только на западной границе, а также в Черниговской и Житомирской областях.

Старт работе "черной сотни" было дано в начале июня 2016 года.

В июне 2018 Кабмин решил перезапустить борьбу с контрабандой на таможне.

20 июня правительство приняло постановление, согласно которому в рамках эксперимента расширяются полномочия полицейских по контролю над таможенниками.

"Полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и в других местах таможенной территории Украины, в которых органы Государственной фискальной службы осуществляют таможенные формальности, с целью выявления фактов нарушения таможенных правил", - говорится в документе.

Согласно ему, полицейские и должностные лица Министерства внутренних дел также получили право доступа к автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор-2006". В течение ближайшей недели ДФС должна определить порядок предоставления полицейским и должностным лицам МВД доступа к системе "Инспектор-2006".

Постановлением срок эксперимента установлено до конца текущего года.

Согласно документу, Кабмин также обязал МВД и ДФС подавать ежемесячные отчеты о ходе эксперимента, начиная с 1 сентября этого года, а также предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента.

Напомним,  Кабинет министров Украины одобрил стратегию борьбы с контрабандой на заседании правительства в среду, 20 июня.

Кабинет министров Украины одобрил  стратегию борьбы с контрабандой  на заседании правительства в среду, 20 июня.

Правительство вместе с Министерством внутренних дел, Генпрокуратурой, НАБУ, САП, СБУ и Государственной фискальной службой разработало план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Добавим, что Верховная Рада приняла за основу проект Закона Украины "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законы Украины" относительно внедрения механизма "единого окна" и оптимизации зди

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