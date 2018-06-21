Тысячи людей спасаются бегством из контролируемых повстацами районов на юго-западе Сирии, которые стали объектом обстрелов со стороны правительственных войск. Об этом в четверг заявил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает со ссылкой на Reuters.

Наблюдатели заявили, что северо-западные районы провинции Даръа покинули уже около 12,5 тыс. человек.

Как указано, есть опасения относительно активизации наступления в этом районе близ границы с Иорданией.

Накануне издание VOA News сообщило, что сирийское правительство отправляет свои войска на юг Сирии в рамках подготовки к наступлению на южные мухафазы Даръа и Эль-Кунейтра, на фоне сворачивания боев на севере и северо-востоке страны.

В неправительственной организации "Белые каски" в Даръа сообщили накануне, что люди готовятся к наступлению.

"Свободная армия Сирии находится в состоянии военный готовности, и все готовятся к битве", - сказали в организации.

Напомним, США пригрозили применить жесткие меры из-за наступления сирийской армии.

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