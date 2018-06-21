Вчера я, погрузившись в вычисления автомобильных потоков по Крымскому мосту, официальная статистика которых явно разнится с грустной реальностью оккупированного полуострова, обратил внимание на очень интересные цифры по турпотокам.

Так, в 2017 году Одессу посетило 2,5 миллиона туристов, а всю Одесскую область 5,7 млн. Запомните эти цифры и то, что в 2018 ожидается прирост не менее 10%, а это – более 6 млн туристов. И глядя на заполненные пляжи города уже сейчас, я не сомневаюсь, что эти цифры в конце года таки подтвердятся. Но интересно другое.

Оккупационные псевдовласти Крыма всегда пророчат миллионы туристов, которые заполонят пляжи, поднимут экономику и благосостояние полуострова с колен. Однако, ситуация с турпотоком на полуостров от года к году все хуже и хуже. Последней надеждой стал Крымский мост, но…

Но, как показали мои вчерашние размышления, автомобильный поток на оккупированный полуостров легко поддать сомнению, а эффект имеющегося, не отдельно заметен на пляжах. Но и это еще не все.

Например, строительство Крымского моста автоматически отменило треть авиарейсов на полуостров, на который и так ни откуда кроме как из России не летают. А это отмена 600 тыс посадочных мест. С учетом официального автопотока в 300 тыс автомобилей, что в среднем должно составить около 1 млн человек, эти 600 тысяч человек составят часть потока на автотранспорте, но уж никак не улучшат положение пассажирских авиаперевозок.

По сути, за весь сезон, опять же, исходя из официальных данных оккупантов, Крымский мост обеспечит доставку на полуостров от 3 млн до 4 млн человек, без учета пассажирских авиаперевозок.

И вот вроде как неплохо, но опять есть определенное “НО”.

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Говоря об автомобильном потоке на крымском мосту, учитывается поток в обе стороны, то есть, те 300 тысяч автомобилей которые уже проехались по мосту, это вовсе не разные автомобили. Это транспорт, который с одинаковой вероятностью как въехал на Крым, так и выехал оттуда. Причем, не исключено, что не единожды в обе стороны.

Так же, въезжающие на полуостров не обязательно туристы, а могут быть как командированные по делам, так и банально рабочие, коих с материковой России в Крыму сейчас немало. Таким образом, настоящий туристический поток, в лучшем случае, через мост, составит от 300 тыс до 500 тыс в месяц. Примерно столько же туристов посетит Крым, воспользовавшись услугами авиаперевозок.

В итоге, сезон-2018 для полуострова площадью 27 000 км² может составить, в лучшем случае, не более 3 миллионов туристов, что примерно соответствует ожидаемому наплыву отдыхающих только в одну Одессу и что в два раза меньше, чем ожидается по всей Одесской области в этом году.

Як то кажуть – здобули.

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