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"Альфа". Вышел второй трейлер фильма. Видео
21.06.2018 11:49
На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер ленты "Альфа". Роли исполнили Коди Смит-Макфи, Наташа Мальте, Леонор Варела, Мерседес Де Ла Зерда, Йенс Хультен, Прия Раджаратнам. События фильма происходят 20 тыс. лет назад, во время ледникового периода. Герой картины – молодой охотник из развитого племени – после неудачной охоты один остается в живых и ищет дорогу домой. Премьера запланирована на август 2018 года.   | События фильма происходят 20 тыс. лет назад Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube

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