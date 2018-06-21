На канале Movieclips Trailers в YouTube опубликовали трейлер ленты
"Альфа". Роли исполнили Коди Смит-Макфи, Наташа Мальте, Леонор
Варела, Мерседес Де Ла Зерда, Йенс Хультен, Прия Раджаратнам.
События фильма происходят 20 тыс. лет назад, во время ледникового
периода. Герой картины – молодой охотник из развитого племени –
после неудачной охоты один остается в живых и ищет дорогу домой.
Премьера запланирована на август 2018 года. | События фильма
происходят 20 тыс. лет назад Скриншот: Movieclips Trailers /
YouTube видео Видео:
Movieclips Trailers / YouTube