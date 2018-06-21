|Когда и как лучше брать отпуск летом, чтоб получить хорошие отпускные
|21.06.2018 11:50
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Три четверти украинцев планируют отпуска именно летом. Но за неделю отдыха – теряют большую часть заработка. От 300 до тысяч гривен, в зависимости от зарплаты, пишет со ссылкой на .
Тех, кто берет все дни отпуска сразу, в Украине – не более 15%, говорят аналитики. Еще 80% украинцев – разбивают отдых на части. Остальные – откладывают "на потом". Правда, и отдохнуть больше и заработать на этом – не удастся.
Стоимость одного дня отпуска рассчитывают от суммарного дохода за год и количества рабочих дней, минус 11 праздничных. К примеру если зарплата 5000 гривен – это 169 гривен 50 копеек. Тогда как обыкновенный рабочий день стоит – 227 гривен.
Поэтому, если отдыхать 7 дней, а заявление написать только на 5
будних – в сумме за месяц получим на 300 гривен меньше, чем
обычно.