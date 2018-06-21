Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и пешехода произошла в Николаеве, в результате которой мужчина погиб на месте. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает .

"Сегодня, 21 июня, около 9:45 в Николаеве на пр. Центральном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и пешехода, который пересекал проезжую часть на пешеходном переходе", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 81-летний пешеход от полученных телесных повреждений погиб на месте.

"Сейчас на месте совершения дорожно-транспортного происшествия работает следователь ГУНП в Николаевской области, устанавливаются обстоятельства ДТП и проверяется информация, переходил ли пешеход на запрещающий сигнал светофора. Наряд патрульной полиции организовал объезд для других участников дорожного движения", - отметили в полиции.

Сведения об аварии внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в Харькове автомобиль наехал на 15-летнего парня, в результате чего последний в состоянии комы был госпитализирован.

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