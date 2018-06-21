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В ЕС хотят ввести жесткие проверки на автобусных и железнодорожных станциях
21.06.2018 11:52
В ЕС хотят ввести жесткие проверки на автобусных и железнодорожных станциях
Это предложение является частью проекта соглашения, распространенного накануне встречи лидеров 10 европейских стран в Брюсселе в воскресенье
Европейские правительства планируют ввести жесткие проверки на железнодорожных и автобусных станциях, чтобы остановить свободное передвижение просителей убежища открытыми границами континента.
В ЕС хотят ввести жесткие проверки на автобусных и железнодорожных станциях Фото: из открытых источников

Проект соглашения также предусматривает штрафы для просителей убежища, которые не остались в тех странах Европейского Союза, где они зарегистрировались, сообщило издание "Süddeutsche Zeitung".

Проект также предусматривает значительное расширение сил агентства пограничного контроля ЕС Frontex и создание общего для только блока агентства по предоставлению убежища, сообщила газета "Handelsblatt".

Напомним, Бундестаг в пятницу, 15 июня, поддержал предложение федерального правительства Германии по  новым правилам воссоединения семей беженцев  с ограниченным (субсидиарным) степенью защиты, не означает предоставление убежища или бессрочного пребывания.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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