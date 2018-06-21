|В ЕС хотят ввести жесткие проверки на автобусных и железнодорожных станциях
|21.06.2018 11:52
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Это предложение является частью проекта соглашения, распространенного накануне встречи лидеров 10 европейских стран в Брюсселе в воскресеньеЕвропейские правительства планируют ввести жесткие проверки на железнодорожных и автобусных станциях, чтобы остановить свободное передвижение просителей убежища открытыми границами континента.
Фото: из открытых источников
Проект соглашения также предусматривает штрафы для просителей убежища, которые не остались в тех странах Европейского Союза, где они зарегистрировались, сообщило издание "Süddeutsche Zeitung".
Проект также предусматривает значительное расширение сил агентства пограничного контроля ЕС Frontex и создание общего для только блока агентства по предоставлению убежища, сообщила газета "Handelsblatt".
Напомним, Бундестаг в пятницу, 15 июня, поддержал предложение федерального правительства Германии по новым правилам воссоединения семей беженцев с ограниченным (субсидиарным) степенью защиты, не означает предоставление убежища или бессрочного пребывания.
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