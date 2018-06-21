Это предложение является частью проекта соглашения, распространенного накануне встречи лидеров 10 европейских стран в Брюсселе в воскресенье

Проект соглашения также предусматривает штрафы для просителей убежища, которые не остались в тех странах Европейского Союза, где они зарегистрировались, сообщило издание "Süddeutsche Zeitung".

Проект также предусматривает значительное расширение сил агентства пограничного контроля ЕС Frontex и создание общего для только блока агентства по предоставлению убежища, сообщила газета "Handelsblatt".