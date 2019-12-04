|Сербия прекратит покупать оружие у Москвы
|04.12.2019 15:50
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Об этом сообщает Balkan Insight.
"После критики со стороны Запада последних соглашений Сербии с РФ (по покупке вооружений - ред.) президент Александр Вучич заявил, что Белград прекратит покупать оружие", - говорится в сообщении.
Вучич отметил, что Сербия "будет продолжать дополнительные военные реформы и сделает вооруженные силы более быстрыми". Впрочем, он подчеркнул, что это не означает, что армии придется покупать больше оружия.
"Наоборот, мы даже прекратим покупать оружие, но разумно разработаем комплексную систему обороны и будем сильнее, чем сегодня", - добавил Вучич.
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