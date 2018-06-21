Детей переданы в полицейского подразделения по делам детей для последующей передачи в детский приют

"Оперативники установили, что женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки решила продать детей в 35000 долларов США" , - говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.

Полиция задержала фигурантку при получении средств своих старших детей: 5-летней девочки и 7-летнего мальчика. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.