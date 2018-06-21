|В Хмельницком женщина пыталась продать двух своих детей за $ 35 000
|21.06.2018 11:54
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Детей переданы в полицейского подразделения по делам детей для последующей передачи в детский приютВ Хмельницком мать троих детей намеревалась продать двух старше $ 35 000 долларов и призналась, что младшего ребенка она планировала продать за полгода.
Фото: npu.gov.ua
"Оперативники установили, что женщина имеет троих детей и ведет асоциальный образ жизни. В связи с этим социальными органами было принято решение о лишении ее родительских прав. Однако злоумышленница, чтобы опередить органы опеки решила продать детей в 35000 долларов США" , - говорится в сообщении полиции Хмельницкой области.
Полиция задержала фигурантку при получении средств своих старших детей: 5-летней девочки и 7-летнего мальчика. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Запорожской области женщина за 50 тыс. Гривен пыталась продать в рабство своего единственного ребенка-инвалида.
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