Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду, 20 июня, в Австралии. Землетрясение произошло примерно в 130 км к востоку от Норсмана в изолированном районе. Об этом сообщает со ссылкой Daily Mail.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Как сообщал число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных центрах.



Падающая бетонная стена в школе убила 9-летнюю девочку. Два человека погибли в возрасте 80 лет, а позже чиновники заявили, что подтвердили смерть 81-летней женщины. Большинство раненых были в Осаке.

Кроме того, есть сообщения о пожаре в заповедниках Higashiyodogawa и Nishiyodogawa в районе жилых зданий.

Поврежденные здания школ, здание городского совета в Ибараки, офисные и частные дома.

В городе Такацуки разрушена дорога и угроза затопленных районов.

Также повреждены трубопроводы со сточными водами.

Сотни домов были повреждены в Осаке и 3 других префектурах. Без газа остались более ста тысяч семей.

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