|В Австралии произошло мощное землетрясение
|21.06.2018 11:58
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Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в среду, 20 июня, в Австралии. Землетрясение произошло примерно в 130 км к востоку от Норсмана в изолированном районе. Об этом сообщает со ссылкой Daily Mail.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Как сообщал число пострадавших в результате землетрясения
магнитудой 6,1 в Японии возросло до 395 человек, также погибли пять
человек. Сейчас более тысячи человек находятся в эвакуационных
центрах.
Кроме того, есть сообщения о пожаре в заповедниках Higashiyodogawa и Nishiyodogawa в районе жилых зданий.
Поврежденные здания школ, здание городского совета в Ибараки, офисные и частные дома.
В городе Такацуки разрушена дорога и угроза затопленных районов.
Также повреждены трубопроводы со сточными водами.
Сотни домов были повреждены в Осаке и 3 других префектурах. Без газа остались более ста тысяч семей.