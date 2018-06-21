|В Румынии несколько тысяч человек протестовали против смягчения антикоррупционных законов
|21.06.2018 11:58
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В центре Бухареста у здания парламента собрались около 4 тысяч протестующихВ столице Румынии несколько тысяч человек протестовали в среду вечером против новых поправок в Уголовный кодекс, одобренных накануне парламентом.
Фото: romaniatv.net
Протестующие заблокировали дорожное движение, во время акций протеста произошли столкновения между демонстрантами и полицией, восемь человек были задержаны, сообщает Romania TV.
Участники акции протеста держали флаги Румынии, США, Евросоюза и плакаты, в которых руководящую социал-демократическую партию страны называли "красной чумой" и "ворами". Они также призвали правительство в отставку. Акция протеста завершилась около полуночи.
Оппозиция заявила, что принятые в среду поправки ослабят полномочия прокуроров по расследованию коррупции на высоком уровне.
Согласно документу, апелляционным судам будет запрещено осуждать человека, признанную невинной судом низшей инстанции, если только прокурорами не будут представлены новые доказательства.
Изменения также установили максимальную продолжительность уголовных расследований до одного года, что, по мнению критиков, действительно уничтожит запутанную сеть дел о взяточничестве в стране.
Румыния является одной из наиболее коррумпированных государств ЕС, и Брюссель держит ее систему правосудия под особым контролем с момента вступления в блок в 2007 году.