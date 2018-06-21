В центре Бухареста у здания парламента собрались около 4 тысяч протестующих

Протестующие заблокировали дорожное движение, во время акций протеста произошли столкновения между демонстрантами и полицией, восемь человек были задержаны, сообщает Romania TV.

Участники акции протеста держали флаги Румынии, США, Евросоюза и плакаты, в которых руководящую социал-демократическую партию страны называли "красной чумой" и "ворами". Они также призвали правительство в отставку. Акция протеста завершилась около полуночи.

Оппозиция заявила, что принятые в среду поправки ослабят полномочия прокуроров по расследованию коррупции на высоком уровне.

Согласно документу, апелляционным судам будет запрещено осуждать человека, признанную невинной судом низшей инстанции, если только прокурорами не будут представлены новые доказательства.

Изменения также установили максимальную продолжительность уголовных расследований до одного года, что, по мнению критиков, действительно уничтожит запутанную сеть дел о взяточничестве в стране.