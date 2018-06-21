Организовать чемпионат мира по футболу в РФ было плохой идеей, поскольку в этой стране спорт политизирован, считает министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Линкявичюс: Спорт не может быть политикой, культура не может быть политикой, но, к сожалению, в РФ сейчас все политика Фото: EPA "По-моему, [эффект от бойкота] не очень чувствуется. Сама идея организовать чемпионат в России – это плохая идея. Это немножко наивность. Спорт не может быть политикой, культура не может быть политикой, но, к сожалению, в этой стране сейчас все политика. Это еще один рычаг для пропаганды – оказаться в центре внимания, имея какие-то иллюзии, что это немножко улучшит имидж в международном плане. Думаю, этого не будет, но и эффекта от бойкота я тоже не вижу", – сказал министр.Он не исключает, что эскалация конфликта на Донбассе после чемпионата может возрасти."Я бы не отвергал это на 100%, тем более что мы помним не очень хороший опыт после сочинских Олимпийских игр. И мы знаем, что тогда возобновилась агрессия. Не исключено, что сейчас, после мирового мероприятия, могут быть усугубления. Надо быть готовыми к этому", – отметил дипломат.ЧМ по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В апреле из-за агрессивных действий России на международной арене 60 депутатов Европейского парламента подписали письмо, в котором призвали страны Евросоюза к дипломатическому бойкоту соревнований.От поездки на мундиаль отказались первые лица Великобритании, Финляндии, Исландии, Австралии, Польши, Аргентины и Германии. При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на турнир приедут лидеры и представители ряда государств.Власти США и Австралии предупредили своих граждан, которые собираются поехать на мундиаль, об антизападных настроениях в РФ.Министерство иностранных дел Украины отметило, что украинцам на территории РФ угрожает опасность. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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