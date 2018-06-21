|
Линкявичюс: Думаю, чемпионат мира по футболу не улучшит имидж РФ. Но и эффекта от его бойкота я не вижу
|
21.06.2018 11:59
|
Организовать чемпионат мира по футболу в РФ было плохой идеей,
поскольку в этой стране спорт политизирован, считает министр
иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Линкявичюс: Спорт не может
быть политикой, культура не может быть политикой, но, к сожалению,
в РФ сейчас все политика Фото: EPA "По-моему, [эффект от бойкота]
не очень чувствуется. Сама идея организовать чемпионат в
России – это плохая идея. Это немножко наивность. Спорт не
может быть политикой, культура не может быть политикой, но, к
сожалению, в этой стране сейчас все политика. Это еще один рычаг
для пропаганды – оказаться в центре внимания, имея какие-то
иллюзии, что это немножко улучшит имидж в международном плане.
Думаю, этого не будет, но и эффекта от бойкота я тоже не
вижу", – сказал министр.Он не исключает, что эскалация
конфликта на Донбассе после чемпионата может возрасти."Я бы не
отвергал это на 100%, тем более что мы помним не очень хороший опыт
после сочинских Олимпийских игр. И мы знаем, что тогда
возобновилась агрессия. Не исключено, что сейчас, после мирового
мероприятия, могут быть усугубления. Надо быть готовыми к
этому", – отметил дипломат.ЧМ по футболу проходит в 11
городах России с 14 июня по 15 июля. В апреле из-за
агрессивных действий России на международной арене 60
депутатов Европейского парламента подписали письмо, в
котором призвали страны Евросоюза к дипломатическому
бойкоту соревнований.От поездки на мундиаль отказались первые
лица Великобритании, Финляндии, Исландии, Австралии, Польши, Аргентины и Германии.
При этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на турнир
приедут лидеры и представители ряда государств.Власти США и
Австралии предупредили своих граждан, которые собираются
поехать на мундиаль, об антизападных настроениях в РФ.Министерство
иностранных дел Украины отметило, что украинцам на территории
РФ угрожает опасность.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира