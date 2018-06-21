Украина сможет выплатить долговые обязательства до 2020 года без внешнего финансирования, в том числе и без кредитов Международного валютного фонда. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий во время встречи с председателями крупнейших банков.

"Дальнейшее сотрудничество с МВФ является залогом доверия инвесторов и влияет на стоимость долгового капитала для Украины", - заявил Смолий.

Вместе с тем он подчеркнул, что объема международных резервов Украины хватает, чтобы пройти через период пиковых платежей по госдолгу, но дальнейшие перспективы экономического подъема страны будут зависеть от прогресса в проведении реформ.

Смолий также отметил, что дальнейший прогресс в осуществлении этих реформ важен не только для сохранения макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения долгосрочного экономического роста в Украине.

Как сообщал svodka.net ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина в течение ближайших пяти лет должна вернуть кредиторам 33 миллиарда долларов .

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