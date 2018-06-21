Одна из созданных в Украине авиакомпаний будет с украинским
капиталом, а вторая – с международным, заявил министр
инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Омелян: Мы близки к завершению
создания новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине Фото:
Volodymyr Omelyan / Facebook "Мы близки к завершению создания еще
двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна
международная, а вторая – с украинским капиталом", –
сказал министр в ходе встречи с Европейской бизнес-ассоциацией
в Киеве.21 мая 2018 года первый рейс совершил новый украинский
лоукостер SkyUp. По словам Омеляна, в планах авиакомпании
на первый год – не только выполнение международных чартерных
перевозок, но и открытие регулярных украинских и международных
направлений.Первые внутренние рейсы SkyUp планирует запустить
в конце июня 2018 года. По данным
Мининфраструктуры, перевозить украинцев по маршруту
Киев – Одесса SkyUp будет примерно за 500 грн.
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