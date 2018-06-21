Одна из созданных в Украине авиакомпаний будет с украинским капиталом, а вторая – с международным, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Омелян: Мы близки к завершению создания новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине Фото: Volodymyr Omelyan / Facebook "Мы близки к завершению создания еще двух новых авиакомпаний, которые будут летать в Украине. Одна международная, а вторая – с украинским капиталом", – сказал министр в ходе встречи с Европейской бизнес-ассоциацией в Киеве.21 мая 2018 года первый рейс совершил новый украинский лоукостер SkyUp. По словам Омеляна, в планах авиакомпании на первый год – не только выполнение международных чартерных перевозок, но и открытие регулярных украинских и международных направлений.Первые внутренние рейсы SkyUp планирует запустить в конце июня 2018 года. По данным Мининфраструктуры, перевозить украинцев по маршруту Киев – Одесса SkyUp будет примерно за 500 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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