За последние месяцы украинская певица показала поклонникам много фотографий вместе с Константином Меладзе. Вполне вероятно, певица решила, что больше нет смысла скрывать их брак, ведь их отношения обсуждают уже давно, сообщает со ссылкой на .

И хотя в самом блоге артистки редко появляются снимки с ее мужем, в Instagram Stories подобные кадры она публикует все чаще. К примеру, певица разместила "домашнее" фото с мужем.

На снимке супруги запечатлены в домашней обстановке, лежа на диване. Вера позирует с маской приложения, а Константин умиротворено улыбается на камеру. Таких фото артистка раньше еще никогда не публиковала.

Фото певицы

Фото певицы

Фото певицы

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