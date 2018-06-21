Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения выразил недоверие главному врачу НДСЛ «ОХМАТДЕТ» Ирине Садовьяк. Об этом заявила нардеп Татьяна Бахтеева.

"Не смотря на потоки лжи и грязи вылитые в интернет руководством МОЗ и лично и.о. министра Супрун, а так же попытки главного врача НДСЛ «ОХМАТДЕТ» Ирины Садовьяк, сорвать выездное заседание Комитета по вопросам здравоохранения, народные депутаты Украины посетили «ОХМАТДЕТ». Хочу отметить, что в «Охматдете» депутатам не предоставили помещение, следовательно мы провели заседание Комитета под открытым небом.

Народными депутатами, присутствующими на выездном заседании были приняты важные решения:

1. О необходимости создания временной следственной комиссии по работе «Охматдета».

2. Обратиться к Президенту Украины, Кабмин, Генеральную прокуратуру и НАБУ, чтобы разобраться с этой вопиющей ситуацией в НДСЛ «Охмадет».

3. Выразили недоверие главному врачу «Охматдет», которая совершенно не соответствует занимаемой должности.

4. Осудили действия руководства МОЗ направленные на уничтожение уникальной референс-лаборатории и Центра детской онкогематологии и трансплантации костного мозга.

Присутствующие на заседании Комитета были шокированы отсутствием ремонтных работ в «ОХМАДЕТ», о завершении которых часто заявляло руководство МОЗ и просроченными медицинскими препаратами, обнаруженными в больнице.

Хочу поблагодарить народных депутатов Украины, представителей СМИ, общественных активистов и родителей детей которые приняли участие в заседании Комитета. Ваша принципиальная позиция в защиту украинских детей и врачей-профессионалов, которые спасают детские жизни, сегодня очень важна!

ЗДОРОВЬЯ И МИРА!" - Завила Татья Бахтеева.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун не умеет коммуницировать и вести разговор. Об этом в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на канале "112 Украина" заявил прежний политзаключенный и диссидент, глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

"Она разрушитель. Неграмотный, эмоционально зависимый. Министр не имеет права на эмоции. Она не умеет коммуницировать, не знает, что такое разговор. Она окружила себя худшими. Хотя в этой стране есть гораздо более серьезные люди, которые могли бы быть министрами и советниками министра. Я многих знаю. Почти все я сказал в своих письмах… Я знаю из очень серьезных источников, что [президент Украины Петр] Порошенко не влюблен в Супрун. Но он вынужден, потому что на него оказывалось и, видимо, еще оказывается давление оттуда. Причем не из Госдепартамента [США], как я знаю. Именно из Республиканской партии. Мне не все равно, потому что это мой президент", – заявил Глузман.

По его словам, в Украине есть много специалистов, которые понимают, что нужно делать в медицинской отрасли.

"Без вот этих революционных разрушений. Можно сделать все что угодно. Можно закрыть фтизиатрическую службу, сказать, что этим будут заниматься семейные врачи. Во-первых, еще нет семейных врачей. Во-вторых, как это объяснить бактериям?" – продолжил психиатр.

Отвечая на вопрос, может ли быть Супрун пациентом психиатров, Глузман ответил: "В нашей стране демократия".

"Поэтому если человек не опасен для себя и для окружающих, не кусается, предположим, на улице, то мы, психиатры, не имеем права его обследовать и назначать ему лечение. Она еще никого не покусала. Вот укусит…" – добавил Глузман.

Отметим, 3 апреля комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения одобрил проект обращения к Кабинету Министров Украины об увольнении Супрун и большинством голосов выразил ей недоверие. По словам главы комитета, нардепа от Блока Петра Порошенко Ольги Богомолец, причиной для увольнения главы Минздрава назвали "острое общественное напряжение, которое возникло в связи со срывом программы государственных закупок лекарств в 2016 году, что имеет признаки служебной халатности".

На заседании правительства 4 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил главу Минздрава за проводимые ею реформы и упрекнул политиков, критикующих главу Минздрава, в цинизме и попытках пиара. Супрун заявила, что не собирается уходить в отставку.

Супрун родилась и жила в США, но в 2013 году вместе с мужем Марком переехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко ввел супругов в украинское гражданство. 27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.

В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины утвердил концепцию реформирования системы здравоохранения. Реформа рассчитана на три года. 30 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о медицинской реформе.

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