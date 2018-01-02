Уже в марте 2018 года в России состоятся президентские выборы. Их итог, само собой, предсказуем, однако остается несколько интриг. О них российский журналист и публицист Игорь Яковенко рассказал в интервью .

По его мнению, главная проблема режима в РФ – отсутствие института репутации. Ведь президент Владимир Путин никогда охотно не сдаст власть.

— Может ли теракт в Санкт-Петербурге быть «приурочен» к очередным президентским выборам в России?

— Главная проблема только путинского режима – это отсутствие института репутации или присутствие такой репутации, которая позволяет предполагать все что угодно.

Предположить то, что, если случился какой-то теракт, например, во Франции, что это все устроил Макрон, думаю, не сможет никто, за исключением больных людей. Предположить, что какие-то теракты на территории ФРГ организовала Ангела Меркель, тоже совершенно невозможно. Мы понимаем, кто что может, а кто чего не может.

А в том, что Владимир Владимирович Путин способен организовать подобные вещи, мало кто сомневается.

В этом смысле Владимир Владимирович и по своей основной специальности, и по своему образованию, и по своему нравственному складу вполне в состоянии это сделать.

Было ли это организовано как начало избирательной кампании или это был какой-то теракт людей, которые недовольны поражениями в Сирии или еще чем-то? Сейчас совершенно невозможно сказать. Прежде только, потому что отсутствие института и очень характерная репутация Владимира Путина позволяют предположить все что угодно.

Не имея инсайдерской информации, я, конечно же, не могу ничего утверждать. Но предположить можно все что угодно. И главные проблемы – последовательное разрушение института репутации власти и вполне характерная «кредитная история» Путина.

— Тем не менее ни у кого не вызывает сомнений, что он снова станет президентом на ближайших шесть лет.

— Да. Можно сказать, что это уже случилось.

— Зачем в таком случае было отказывать в регистрации Навальному?

— Понимаете, весь вопрос в том, как стать президентом. Это же важно, что будет происходить в эти 2,5 месяца. Важно, с каким результатом будет победа, важно, что будет происходить в публичном пространстве, в эфире. Понятно, что, зарегистрировав Ксению Собчак, Кремль в значительной степени попытался произвести замену – в расчете на то, что это одни и те же люди. Нет Навального – вот вам Собчак. Она будет говорить примерно то же самое с некоторыми отклонениями, но не будет призывать к революции, не будет катком проезжаться персонально по Путину, говорить, что он вор. Все будет вполне безлико, аккуратно и деликатно.

Кандидата в президенты нельзя не пустить в телевизор, кандидата в президента нельзя все время зашикивать, запикивать и затаптывать, как это делается на наших российских ток-шоу. Все равно он что-нибудь скажет.

Поэтому я думаю, что это решение Центризбиркома было вполне предсказуемым и ожидаемым.

— Кстати, о «конкурентах» Путина на выборах. Среди них появиласьмашинистка башенного крана Наталья Лисицина. Это ведь здорово!

— Замечательно! Вообще, я думаю, что эта история превращения выборов в фарс – очень важная составляющая. Нужно противопоставить. С одной стороны, есть действующий президент – немолодой, солидный человек, гарант стабильности и так далее. А с другой стороны – компания фриков.

У нас нет института репутации, но у нас есть институт впечатлений. Есть Ксения Собчак, это «Дом-2» – символ растленной столичной тусовки. Хотите такое? Пожалуйста. Не хотите? Вот вам машинистка. Не хотите? Вот вам директор совхоза, который говорит, что надо восстанавливать СССР. Тоже не хотите? Вот вам руководитель ЛДПР, который все время предлагает кого-то бомбить, кого-то завоевать и постоянно мыть обувь в разных океанах. Ах, вы и этого не хотите? Ну, тогда, ребят, давайте все за Путина.

— До того, как Путин заявил о своем участии в выборах, ряд экспертов допускали вариант того, что он может не пойти на выборы, отказаться от участия, в частности, потому что им недовольны российские элиты. Что произошло? Элиты консолидировались?

— В отличие от тех экспертов, которые так говорили, я очень скучный человек. Я все время говорю, что дважды два – четыре. Даже огромное желание заинтересовать собой аудиторию не заставит меня совершать подобные поступки. Это бред. Это было бредом, когда они об этом говорили, это является бредом сейчас, и будет бредом в обозримый период. Путин никогда охотно не сдаст власть. Никогда. Для меня это истина.

Прежде только, Путин очень хорошо знает, что уход от власти означает для него, мягко говоря, очень большие проблемы. В лучшем случае – Гаага, в худшем случае – просто пристукнут. Поэтому он этого не сделает. И потом – зачем, какой смысл? Он не перетруждается, он следит за собой, на него работает вся медицина – российская и примкнувшего к ней мира. Какие проблемы? Он что, изнуряет себя работой? Нет, конечно. Он живет так, как считает нужным, делает то, что считает нужным. Живет в комфортных условиях.

Его окружение постоянно сидит в мокрых штанах. У них беспрерывно мокрые штаны. Потому что они страшно боятся, что Путин на них рассердится, как-нибудь косо посмотрит. Представить себе, что кто-то из его окружения высказывает недовольство, или даже между собой говорит, что неплохо было бы как-то от Путина избавиться – это совершенно невозможно. Такой опции нет в путинском окружении.

В этом смысле, конечно, Путин сильно отличается от Гитлера. Я считаю несправедливым, когда его сравнивают с Гитлером. Потому что в гитлеровском окружении были люди, которые строили вокруг него заговоры, которые пытались его убить и так далее. Просто это другой социум. Эти чудовища, эти преступники в значительной степени были убежденными патриотами Германии, у них просто был такой патриотизм – людоедский. Эти главари нацистской Германии совершенно не раскаивались, когда их приговаривали к повешению. Это не означает, что мы их должны ценить, но это означает, что они другие.

Я думаю, что все без исключения представители путинского окружения, как только Путин так или иначе начнет отходить от власти, тут же начнут его рвать. Потому что им абсолютно плевать на РФ. У путинской России нет идеологии, там есть одна идея: оказаться поближе к власти, чтобы воровать.

Поэтому никто не собирается Путина свергать. Он уйдет иначе. Он уйдет под воздействием очень сильных ударов со стороны мирового сообщества, прежде только, США. Он уйдет в результате того, что в России станет очень плохо жить. Он уйдет потому, что какая-то часть населения, не путинского окружения, начнет выражать недовольство, а целый ряд крупных политических деятелей превратятся в корабельные пушки, которые будут кататься по палубе и палить во все стороны.

Пока роль такой пушки может исполнять Навальный, но это далеко не единственная и не самая крупная пушка, которая может повести себя таким образом.

Ну а потом, когда уже возникнет какая-то малейшая точка кристаллизации против Путина, в нее вполне может включиться и часть путинского окружения. Не раньше. Они всегда примыкают к победителям. Как только у противников Путина запахнет победой, перебежчики появятся тут же.

— Мы видим, как Путин эволюционирует или деградирует за годы своего правления. Каким будет Путин 2018 года, в частности, по отношению к Украине?

— Думаю, что Путин образца 2018 года не слишком сильно будет отличаться от Путина образца 2017 года. Главная суть путинизма – имперская составляющая. Думаю, в основном сохранится эта имперскость, диктаторский режим фашистского типа. Отношение к Украине, конечно же, не поменяется. Одной из основ путинского режима после февраля 2014 года является «Крымнаш». И с чего бы ему поменяться?

Никаких движений в сторону возврата Крыма, конечно, не будет. И я думаю, что вся эта война на территории востока Украины, которую Путин ведет почти четыре года, будет продолжаться.

Перестать устраивать на территории Украины эту раковую опухоль под названием «Л/ДНР», конечно, Путин не будет. Он не уйдет с востока Украины, война будет продолжаться – это совершенно бесспорно. Уйти он не может, потому что у Путина нет ресурсов массового террора.

Вот Сталин мог бы уйти. Опять-таки, говорю это не в порядке комплимента, а в порядке отличий. Сталин мог бы уйти по очень простой причине: кто бы открыл рот против этого, тут же лишился бы рта, а также только остального организма. Сталин мог заключать договоры с Гитлером, сегодня говорить: «Гитлер – друг». Завтра: «Гитлер – враг».

Почему это быстро исполнялось? Потому что тогда существовала простая и ясная альтернатива согласию: немедленный расстрел.

В ситуации с Путиным такого нет. Не будет немедленных расстрелов тех, кто будет говорить о том, что это предательство – а таких будет много. Одновременно убрать всех из эфира невозможно. Это будет серьезная история, серьезные разговоры. «Ну как же ты «русский мир» предал? И что мы тогда вообще там делали?»

Путин не может себе позволить то, что позволял себе Сталин. К счастью для нас, конечно.

Это означает, что, несмотря на то, что ситуация в Украине для Путина складывается крайне плохо, он оттуда не уйдет.

— Вы вспомнили о Крыме. Недавно Керченская переправа прекратила свою работу по банальнейшей причине – в связи с ухудшением погодных условий. Это еще раз напомнило нам о том, что Крым может превратиться в остров. Ваше мнение по поводу Керченского (Крымского) моста, каковы перспективы этой «стройки века»? И что будет с обеспечением Крыма?

— То, что происходит с экономикой России, довольно конечно. Граждане говорят, что продукты дорожают, а правительство говорит: ничего подобного, граждане ошибаются. Тут все понятно: когда ты открываешь холодильник и видишь, что он пустой, не надо верить своим глазам, ведь правительство знает, что он полный.

Что касается Крыма, то, непременно, ситуация там будет ухудшаться. Никаких ресурсов для того чтобы восстановить полноценное снабжение Крыма и обеспечение экономического и социального развития этой территории у России сегодня нет.

Говорят, Крымский мост должен начать работу в конце 2018 года, но я думаю, что этого не произойдет по нескольким причинам. Одна из них довольно иррациональная. Когда подряд на строительство такого довольно крупного сооружения получает человек, главное достоинство которого состоит в том, что он когда-то боролся с Владимиром Путиным в рамках одного и того же спортивного клуба, то маловероятно, что результаты будут положительными.

Кроме того, ясно, что этот подряд был в основном для того, чтобы украсть. Уже проведены сравнения со стоимостью подобных сооружений, например, со знаменитым морским мостом в Китае, который обошелся в несколько раз дешевле Крымского, несмотря на то, что был гораздо длиннее.

Плюс – руководит полуостровом человек, которого все знают под творческим псевдонимом «Гоблин». Понятно, что его «руководство» тоже соответствующее.

Поэтому судьба Крыма будет печальной. Но население Крыма – это люди довольно живучие, земля хранит историю многих завоеваний, в том числе российских, следовательно люди привыкли жить в оккупации. Была фашистская оккупация, была советская оккупация, сейчас такая гоблинская оккупация. Переживут, я в этом уверен.

— США приняли положительное решение по летальному оружию для Украины. Российские официальные лица реагируют на этот факт так, как и должны. Как этот факт повлияет на ситуацию на востоке страны?

— Думаю, что укрепление украинской армии – это главный фактор, который может в перспективе привести к прекращению конфликта. Естественно, это не означает, что Украина немедленно начнет полномасштабную войну с российской армией на территории…

— На своей территории…

— Да, на территории, которая временно оккупирована этими бандитскими «республиками». Я думаю, что это маловероятно. Все-таки в Украине хотя и хватает своих сумасшедших, но, тем не менее, в основном тут принимаются сравнительно взвешенные решения.

Тем не менее существование мощной сильной армии будет удерживать и будет фактором давления. Когда через линию разграничения против вас стоят мобилизованные, хорошо вооруженные, хорошо обученные части, то желания хулиганить становится меньше. Я думаю, этот факт будет действовать. В какой-то перспективе это может привести и к освобождению этих территорий от оккупации.

К сожалению, я не рассчитываю на то, что это произойдет скоро, не уверен, что это произойдет в будущем году (в 2018 году. – Ред.), хотя надежда остается.

— Интересное заявление сделал глава НАТО Йенс Столтенберг. Он сообщил о том, что с 2014 года Россия спустила на воду 13 новых субмарин. Он также сказал о том, что обеспокоен наращиванием присутствия подводных лодок России в Средиземном море и в Атлантическом океане. Может ли холодная война получить новый виток при Путине-2018?

— Все-таки холодная война – это совершенно конкретный исторический период, связанный с противостоянием двух систем, с полярным устройством мира. У нас сейчас нет полярного устройства мира. Россия – это не Советский Союз, у России нет ни одного сателлита. Есть сферы влияния, есть большой подкуп по всему миру.

Кроме только прочего, одной из главных составляющих холодной войны было идеологическое противостояние. Советский Союз представлял довольно увесистую идеологию. Можно говорить о ее несправедливости, о ее людоедствах, но благодаря этому Советский Союз оказывал огромное влияние на умы. Ничего похожего сейчас нет.

Будет постоянное производство неприятностей со стороны России. У России сегодня главный товар – не нефть и не газ, а неприятности. Она производит неприятности, шантажирует ими, пытается каким-то образом дестабилизировать ситуацию в мире, сеет беспорядок. Это такая специфическая страна – империя неприятностей.

И так будет продолжаться. Путинский режим на этом стоит.

Запад пытается блокировать Россию. Ее выкинули из олимпийского движения, применяются все новые санкции. Россия все больше и больше выпиливается из мирового пространства. И она будет отвечать производством неприятностей. Вот есть Ким Чен Ын – «наш человек», — который тоже будет проводником этой политики. Есть и на территории Украины парочка своих Ким Чен Ынов – они тоже бутут этим заниматься.

Это не холодная война – это совсем другая история.

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