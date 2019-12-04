Нардеп "Оппоплатформы" Ренат Кузьмин заявил, что в киевском офисе Виктора Медведчука проходят обыски. Детали позже.

Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады от фракции партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"По этому адресу находится офис лидера политического совета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Меня не пустили в офис, офис закрыт.

Дверь мне открыли вооруженные автоматами люди, на груди у которых есть надпись "СБУ".

Похоже, сотрудники СБУ проводят следственные действия в офисе", - заявил Кузьмин в эфире телеканала "112 Украина" , находясь у офисного здания.

Он добавил, что там же находятся офисы и других оппозиционных депутатов украинского парламента.