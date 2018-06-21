Известная украинская певица Светлана Лобода, которая накануне родила вторую дочь, показала свою фигуру после родов. Соответствующий снимок она обнародовала на своей странице в социальной сети Іnstagram.

На фотографии Лобода позирует в облегающем наряде.

В комментариях пользователи не оценили одежду певицы, но выразили восхищение ее фигурой.

Как сообщал svodka.net ранее, украинская певица Светлана Лобода, которая накануне родила вторую дочь, мечтает о третьем ребенке . Певица отметила, что во время второй беременности, она приняла решение о рождении сына. Премьера песни прошла в рамках шестнадцатой Ежегодной национальной Премии в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 2018.

Также напомним, что популярная украинская певица Светлана Лобода презентовала свою новую композицию под названием Superstar , выступив впервые после рождения второго ребенка.

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