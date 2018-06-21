|У киевлянина украли биткойнов на 68 млн гривен
|21.06.2018 12:09
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Мужчину насильно вывезли в гараж, где заставили отдать доступ к криптовалютаНеизвестные ограбили киевлянина на 68 млн гривен, заставив его отдать доступ к биткойнов
Фото: Facenews.ua
23 мая следователь подал ходатайство в Печерский райсуд Киева о временном доступ к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина. Среди похищенных ценностей были iPhone, телефон Sony, ноутбук Macbook, 800 долларов и 158,89 биткойнов, - сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.
В судебном решении говорится, что на парковке одного из киевских торговых центров грабители насильно посадили потерпевшего в машину и отвезли в гараж, где и произошло ограбление.
Общая сумма ограбления составляла 68028198 гривен. Основной ценностью были биткойны, их стоимость на момент ограбления составляла 68005843 гривен.
Суд предоставил следователю дозволение на временный доступ к вещам и документам подозреваемых, а именно - информации оператора мобильной связи.
Напомним, сотрудники отдела связи и коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ровенской области на протяжении четырех месяцев занимались добычей криптовалюта на рабочем месте.