Мужчину насильно вывезли в гараж, где заставили отдать доступ к криптовалюта

23 мая следователь подал ходатайство в Печерский райсуд Киева о временном доступ к вещам и документам лиц, ограбивших гражданина. Среди похищенных ценностей были iPhone, телефон Sony, ноутбук Macbook, 800 долларов и 158,89 биткойнов, - сообщает платформа для работы с открытыми данными Opendatabot.

В судебном решении говорится, что на парковке одного из киевских торговых центров грабители насильно посадили потерпевшего в машину и отвезли в гараж, где и произошло ограбление.

Общая сумма ограбления составляла 68028198 гривен. Основной ценностью были биткойны, их стоимость на момент ограбления составляла 68005843 гривен.

Суд предоставил следователю дозволение на временный доступ к вещам и документам подозреваемых, а именно - информации оператора мобильной связи.