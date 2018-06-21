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Парламент Великобритании принял законопроект об Brexit
21.06.2018 12:13
Парламент Великобритании принял законопроект об Brexit
По словам премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, принятие законопроекта является "самым важным шагом" в обеспечении "гладкого" Brexit
Правительственный законопроект об условиях выхода Британии из ЕС прошел через парламент, несмотря на сопротивление части депутатов правящей Консервативной партии.
Парламент Великобритании принял законопроект об Brexit Фото: з вільних джерел

Палата лордов в среду приняла поправку к законопроекту, поступившей ей Палаты общин. Это означает, что теперь законопроект отправляется на подпись королю, после чего документ становится законом, сообщает BBC.

Таким образом, правительству удалось избежать поражения относительно своего законопроекта, поскольку часть депутатов продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Голосование Палаты лордов знаменует завершение многомесячных дискуссий по закону, который формально завершит членство Британии в Евросоюзе.

Напомним, Палата лордов проголосовала за поправку, которая позволяет парламента наложить вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

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