По словам премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, принятие законопроекта является "самым важным шагом" в обеспечении "гладкого" Brexit

Палата лордов в среду приняла поправку к законопроекту, поступившей ей Палаты общин. Это означает, что теперь законопроект отправляется на подпись королю, после чего документ становится законом, сообщает BBC.

Таким образом, правительству удалось избежать поражения относительно своего законопроекта, поскольку часть депутатов продвигала возможность парламентского вето на окончательное соглашение между Лондоном и Брюсселем по выходу Великобритании из ЕС.

Голосование Палаты лордов знаменует завершение многомесячных дискуссий по закону, который формально завершит членство Британии в Евросоюзе.