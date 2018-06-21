Парадоксальная ситуация – в Украине громадные запасы собственного газа, а мы двадцать лет тратим громадные деньги на его импорт. Я подчеркну – громадные разведанные запасы газа. Казалось бы, самый очевидный ход, это развивать собственную добычу. Зачем в долларах оплачивать работу российских или европейских сотрудников газодобывающих предприятий, если можно в гривнах платить зарплаты украинским рабочим? Все логические аргументы говорят в пользу второго варианта. А теперь смотрим на реальную картину:

Государственная служба геологии и недр планирует в ближайшее время выставить на аукционы спецразрешения на разработку газа на 44 участках. Ресурсы этих участков оцениваются в 1 трлн кубометров. Хорошо? Безусловно. С аукционами затягивать не стоит. Тем более, при нынешних мировых и украинских ценах на газ рентабельность добычи просто отличная. То есть государству не нужно искать средства в бюджете – продавай по разумной цене участки и собирай ренту вместе с налогами, которые заплатят рабочие новых предприятий. Двойная польза при нуле вложений и минимуме усилий! А теперь перейдем к парадоксам нашего времени.

44 участка, это хорошо. Но сейчас в Украине существует 150 так называемых «спящих» нефтедобывающих и газодобывающих компаний, которые имея лицензии на разработку месторождений не используют их. У одной такой компании может быть 20-30 лицензий, которые не работают. То есть люди получили участки, лицензии и просто сидят на них с умным видом. Не добывая газ, не создавая рабочие места – потенциально богатые и успешные, а в реальности – никакие. Ключевых вопросов два: Почему люди не хотят зарабатывать? Что нам делать с этим «счастьем» дальше?

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Сидят на спящих месторождениях две категории людей. Первая это те, кто нахватал участков и лицензий, пользуясь близостью к власти еще при Януковиче. И даже не планировал работать. Гребли все по принципу «есть возможность — хватай» или с рассчетом потом перепродать с большой выгодой. Да так и остались с нахапанным, не в состоянии организовать добычу. Вторая категория – лоббисты импортеров. Раньше – главного импортера «Газпрома». Очень простая схема – получить украинские участки и скважины, заблокировать добычу и зарабатывать на поставках. Тут не только экономика, но и политика. Украина платит за импортный газ и автоматически присаживается на эту самую газовую иглу. Все просто.

Мне кажется, глупо не использовать такой ресурс украинских недр, которые теоретически и юридически принадлежат народу. Развитие собственной добычи дает рабочие места с высокой зарплатой, налоги и взносы в Пенсионный фонд, укрепляет гривну (и выравнивает баланс внешней торговли). Так что необходимо максимально упростить вход на этот рынок любых инвесторов – внутренних и иностранных. Свести к минимуму сроки оформления документов и сократить их количество.

Право аренды, лицензия на добычу в течение недели на руки и вперед – добывай. Договор об инвестобязательствах с взаимными гарантиями – ты добываешь, тебе не мешают. А вот тех, кто как хомячок сидит молча на скважине и ничего не добывает – снести в кратчайшие сроки. Потому что иметь 150 спящих участков – даже не роскошь, а эталон бесхозяйственности. И именно такие законопроекты должны быть в Верховной Раде в качестве внеочередных. А то мы голодаем, сидя на горе золота.

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