Прошу Колесникова как земляка! Не нужно больше возрождать индустриальный потенциал Донбасса. "Астанавитесь!"

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4185; coreola.articleid = 252002; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4185] = 4185; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков Фото

Видео Олег Сенцов чемпионат мира по футболу 2018 антикоррупционный суд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/denis-kazanskiy.html", "name": "Денис Казанский" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Денис Казанский

Прошу Колесникова как земляка! Не нужно больше возрождать индустриальный потенциал Донбасса. "Астанавитесь!" { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/denis-kazanskiy/proshu-kolesnikova-kak-zemlyaka-ne-nuzhno-bolshe-vozrozhdat-industrialnyy-potencial-donbassa-astanavites-252002.html" }, "headline": "Прошу Колесникова как земляка! Не нужно больше возрождать индустриальный потенциал Донбасса. "Астанавитесь!"", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2520/2_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-06-21T12:55:16+02:00", "dateModified": "2018-06-21T13:09:46+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Индустриальный потенциал Константиновки Донецкой области был утерян по вине представителей Партии регионов, считает журналист Денис Казанский." , "keywords": "Донбасс, Борис Колесников, Денис Казанский, Константиновка" } Денис Казанский Украинский журналист. все материалы автора → Прошу Колесникова как земляка! Не нужно больше возрождать индустриальный потенциал Донбасса. "Астанавитесь!" Сегодня 12.55 | комментариев: Глава "теневого правительства" от "Оппоблока" Борис Колесников неожиданно написал у себя в Facebook, что собирается возрождать Константиновку Донецкой области."Константиновка всегда была крупным промышленным центром. К сожалению, многое утеряно. Уверен, настало время возродить индустриальный потенциал города", – грозится он у себя в Facebook.Прочитал этот пост и стало страшно за жителей Константиновки. Дело в том, Борис Викторович, что "утерян" индустриальный потенциал Константиновки был как раз благодаря вам и вашим товарищам по Партии регионов. Может быть, вы не знали, но, к примеру, "Константиновский металлургический завод" в 2007 году обанкротила фирма братьев Клюевых. Да-да, тех самых. Вот и статья есть, почитайте.Вы не поверите, но власть в городе не менялась с 2010 года, и знаете, какая партия занимает последние восемь лет 35 мест в горсовете из 40? Да, она самая. А мэр Сергей Давыдов знаете от какой партии избирался? Опять угадали.Борис Викторович, вас неправильно информировали. Утерян не только индустриальный потенциал Константиновки. Про…бан даже трамвай! В прошлом году ваши крепкие хозяйственники решили, что он не нужен городу и сдали рельсы в металлолом. Вот тут об этом можно почитать подробнее.Ну а промзону за годы стабильности и благополучия размародерили настолько, что там даже очертаний индустриального потенциала не осталось. Когда в 2014 году в город ворвалась армия кровавой хунты, каратели расплакались, потому что нечего больше было разрушать.Прошу как земляка! Не нужно больше возрождать индустриальный потенциал Донбасса. "Астанавитесь!". Смилуйтесь над теми, кто там еще остался. Пожалейте Константиновку. Источник: Денис Казанский / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки потенциал индустриальный что больше как Теги: денис казанский