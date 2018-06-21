Боевики завтра - в день начала войны СССР с Германией, запланировали провести на оккупированных территориях антиукраинские митинги с привлечением съемочных групп российских телеканалов. Об этом сегодня на брифинге в Киеве со ссылкой на данные украинской разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает корреспондент

"22 июня в больших городах временно оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и военнослужащих российских оккупационных войск", - сказал Мотузяник.

Таким образом, отметил он, оккупационная власть пытается превратить очередную годовщину начала "Великой Отечественной войны" на т.н. "День памяти жертв обстрелов Вооруженных Сил Украины".

По словам Мотузяника, для подготовки пропагандистских материалов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прибыли корреспонденты и съемочные группы ведущих российских СМИ.

Напомним, российско-террористические группировки с начала этой эпохи продолжают обстрелы позиций Объединенных сил из стрелкового оружия.

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