Портовые сборы необходимо рассчитывать с учетом инвестиционной составляющей

Министерство инфраструктуры Украины предлагает при расчете ставок портовых сборов учитывать базовую ставку и инвестиционную составляющую.

Речь об этом идет в пояснительной записке к проекту приказа министерства "Об утверждении Методики расчета ставок портовых сборов", текст которого обнародован на министерском веб-сайте.

"Методика расчета ставок портовых сборов разработана в связи с необходимостью одновременного решения следующих основных задач: определение механизма расчета ставок, что позволит за счет средств портовых сборов осуществлять содержание и развитие морских портов, каналов, в перспективе - еще и речных путей, маяков и других средств навигационного обеспечения на уровне, соответствующем национальным интересам и требованиям безопасности мореплавания, а также содержание и развитие системы поиска и спасения на море; снижение уровня удельных затрат портовых сборов на единицу груза в портах Украины до уровня иностранных портов; учета лучшего мирового опыта, рекомендаций зарубежных экспертов.

Так, по проекту доработанной Методики расчета ставок портовых сборов, их формирование происходит на основе базовой ставки и инвестиционной составляющей.

Базовая ставка - источник покрытия операционных расходов на содержание инфраструктуры портов (ГТС и других объектов). Формируется по критерию достаточного источника для обеспечения безопасности судоходства, надежности, долговечности и безопасной эксплуатации объектов. Проект формирования базовой ставки уже разработан. Сейчас ученые проводят его расчетную апробацию.

Инвестиционная составляющая - источник покрытия расходов на осуществление мероприятий по модернизации существующих и создания новых объектов. Сейчас дорабатывается проект порядка формирования инвестиционной составляющей, ее просмотра и механизма включения при расчете ставок портовых сборов.

Кроме того, в проекте методики расчета базовой ставки уже заложены такие принципы и особенности: переход к новой базе взимания портовых сборов - гросс-тоннаж (GT); установление ставки корабельного сбора за использование всех частей акватории (включая якорные стоянки, подходного канала); прекращение отдельного взимания якорного сбора, канального сбора за движение по подходному каналу морских портов (терминалов).

Ставки корабельного сбора устанавливаются для каждого морского порта и дифференцированы в соответствии со специализацией судов по следующим видам: балкер, танкер; контейнеровоз; ро-ро; пассажирские и паромные суда; другие грузовые суда;

Взимание канального сбора предусматривается исключительно за движение по каналам государственного и международного значения; причальный и санитарный портовые сборы взимаются по ставкам единого уровня для каждого морского порта за сутки судна в пределах акватории.

Авторы документа отмечают, что методика расчета ставок портовых сборов позволит: унифицировать расчеты ставок портовых сборов; определить настоящий уровень ставок портовых сборов исходя из рыночной стоимости услуг, которые предприятия предоставляют судовладельцам; учесть корректный учет фактических обоснованных расходов на содержание Администрацией морских портов Украины гидротехнических сооружений и осуществления соответствующих мероприятий по обеспечению безопасности мореплавания в пределах отведенных морским портам акваторий; определить экономическое обоснование расчета ставок портовых сборов для каждого сбора и возможность их дальнейшего корректировки; осуществить расчеты ставок портовых сборов при проектировании строительства новых морских портов (причалов, перегрузочных терминалов) и др.

Как сообщалось, Офис поддержки реформ при Министерстве инфраструктуры Украины 26 октября 2017 года, презентовал принципы проекта новой методики расчета портовых сборов, разработанной при поддержке Всемирного банка (ВБ), в котором предлагалось устанавливать портовые сборы на пять лет с ежегодным мониторингом, который предусматривает пересмотр ставки. Предусматривалось также исключение якорного сбора.