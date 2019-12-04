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Впервые за 35 лет для обложки Cosmopolitan снялся мужчина
04.12.2019 15:59
Джонатан ван Несс стал первым мужчиной за 35 лет, который появился на обложке Cosmopolitan Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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