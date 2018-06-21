Каждый знак Зодиака можно описать только тремя фразами, и этого бывает довольно. Не верите? Читайте сами, предлагает со ссылкой на .

Овен

Говорит мало.

Делает правильно.

Думает много.

Телец

Говорит убедительно.

Делает, как получится.

Думает обо всем.

Близнецы

Говорит, что думает.

Делает, по его мнению, очень хорошо.

Думает о себе.

Рак

Говорит заманчиво.

Делает, что укажут.

Думает всегда.

Лев

Говорит лишнее.

Делает то, от чего не удалось отвертеться.

Думает точно.

Дева

Говорит другое.

Делает третье, но хорошо.

Думает одно.

Весы

Говорит честно.

Делает ответственно.

Думает лишнее.

Скорпион

Говорит точно.

Делает, что нравится.

Думает сосредоточенно.

Стрелец

Говорит, что все, кроме него..

Делает чужими руками.

Думает, что только он…

Козерог

Говорит то, до чего додумался.

Делает, что умеет.

Думает, что в голову придёт.

Водолей

Говорит: “Ну, если надо…”

Делает все лучше всех.

Думает: “А что — надо, да?”

Рыбы

Не говорит, а умничает.

Делает в зависимости от того, будут ли испытывать работу.

Думает, что никто не знает.

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